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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 MAYIS 2024 PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 23.05.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 08:09

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 MAYIS 2024 PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Bugünkü maçlar Exxen, TRT Spor, BeIN Sports, TV8.5, A Spor gibi spor kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Basketbol, voleybol, futbol maçları Türkiye ve Avrupa ligleri özelinde takip ediliyor. Bugün Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor ile mücadeleye çıkacak. Peki, bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? İşte; 23 Mayıs 2024 bugünkü maçlar ce canlı yayın kanalları...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 MAYIS 2024 PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Bugünkü maçlar 23 Mayıs Perşmebe günü oynanacak tüm futbol, basketbol, voleybol karşılaşmaları için takip ediliyor. TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor gibi kanalların yayın akışları kontrol eden spor severler "Bugün maç var mı, hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor. Peki; bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar…

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 MAYIS 2024 PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ

20:45 Beşiktaş- Trabzonspor (ATV)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 MAYIS 2024 PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

YAKLAŞIK 75 BİN TARAFTAR STATTA OLACAK

Yaklaşık 75 bin taraftarın seyretmesi beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 500, doğu ve batı tribünleri için bin lira olarak belirlendi.

Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde maçı takip edecek.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 MAYIS 2024 PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

GEÇTİĞİMİZ SEZONUN ŞAMPİYONU FENERBAHÇE

2022-2023 sezonunda Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götüren takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe finalde Medipol Başakşehir FK'yı 2-0'lık skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 MAYIS 2024 PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?
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