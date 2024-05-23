Giriş Tarihi: 23.05.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
08:09
BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 MAYIS 2024 PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?
Bugünkü maçlar Exxen, TRT Spor, BeIN Sports, TV8.5, A Spor gibi spor kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Basketbol, voleybol, futbol maçları Türkiye ve Avrupa ligleri özelinde takip ediliyor. Bugün Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor ile mücadeleye çıkacak. Peki, bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? İşte; 23 Mayıs 2024 bugünkü maçlar ce canlı yayın kanalları...