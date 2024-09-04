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Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 09:44

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler destekledikleri takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek için "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Günün maçları TRT 1, TRT Spor, Exxen, BeIN Sports, TV8.5, A Spor gibi spor kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Peki, 4 Eylül 2024 bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? İşte yanıtı...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

4 Eylül Çarşamba günü yapılacak günün maçları listesi için TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor gibi kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı ligde günün karşılaşmaları merak eden futbolseverler "Bugün maç var mı, kimin maçı var, hangi kanalda, şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte, bugünkü maçların detayları...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

4 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Avrupa U21 Şampiyonası - Eleme Turu Grup 4

19:00 İsrail - Almanya

Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeler - Grup A

18:00 Komorlar - Gambiya

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeler - Grup D

19:00 Libya - Ruanda

Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeler - Grup F

16:00 Sudan - Nijer

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeler - Grup H

19:00 Tanzanya - Etiyopya

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