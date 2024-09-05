Giriş Tarihi: 05.09.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
07:31
BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 EYLÜL 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? TRT 1, TRT Spor, Exxen...
Futbolseverler destekledikleri takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek için "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Günün Süper Lig'in yanı sıra Avrupa maçları TRT 1, TRT Spor, Exxen, BeIN Sports, TV8.5, A Spor gibi spor kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Peki, 5 Eylül 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...