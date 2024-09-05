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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 EYLÜL 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? TRT 1, TRT Spor, Exxen...
Giriş Tarihi: 05.09.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 07:31

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 EYLÜL 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? TRT 1, TRT Spor, Exxen...

Futbolseverler destekledikleri takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek için "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Günün Süper Lig'in yanı sıra Avrupa maçları TRT 1, TRT Spor, Exxen, BeIN Sports, TV8.5, A Spor gibi spor kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Peki, 5 Eylül 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 EYLÜL 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? TRT 1, TRT Spor, Exxen...

Futbolseverler 5 Eylül Perşembe günü oynanacak günün maçlarını öğrenmek için TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor gibi kanalların yayın akışını kontrol ediyor. Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı ligde günün karşılaşmaları merak eden futbolseverler "Bugün maç var mı, kimin maçı var, hangi kanalda, şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte, bugünkü maçların detayları...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 EYLÜL 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? TRT 1, TRT Spor, Exxen...

SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇLAR VAR MI?

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmaları bu hafta oynanmayacak. UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları sebebiyle liglere ara verildi. 5. haftanın detaylı programı henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmadı. Maçların oynanacağı tarih ve saati ilerleyen günlerde duyurulacak. 5. hafta mücadeleleri 13-16 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 EYLÜL 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? TRT 1, TRT Spor, Exxen...

UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNÜN MAÇLARI 5 EYLÜL 2024

Azerbaycan-İşveç 19.00

Beyaz Rusya-Bulgaristan 21.45

San Mario-Lihtenştayn 21.45

Kuzey İrlanda-Lüksemburg 21.45
Estonya-Slovakya 21.45
Sırbistan-İspanya 21.45
BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 EYLÜL 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? TRT 1, TRT Spor, Exxen...
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