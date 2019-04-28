Bülent Timurlenk: Neyin sevinci?

SABAH Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk bugünkü yazısında, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. SABAH Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını analiz etti.. İşte Bülent Timurlenk'in yazısı... Fenerbahçe'nin geçen hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kalesinde 25 pozisyon gördüğü maçın ardından, 5 haftadır arka arkaya kazanan Trabzonspor karşısında tutunacak tek dalı vardı: Kadıköy'deki taraftarı... Trabzonspor büyük maçlarda Fenerbahçe'yi yenen tek takım olmanın öz güveniyle hızlı başladı mücadeleye. Önce direkten dönen top, arkasından Yusuf'un golü... Ersun Yanal'ın yönetimindeki Fenerbahçe'nin bir oyun planı yok. Topu ayağına alanın elinden geleni yapmaya çalıştığı şeye takım oyunu denmiyor. Bir boksörün ya sağ ya sol kroşesi iyidir ya da aparkat çalışır. Fenerbahçe bir boksörse öne çıkan bir tarafı yok. Dün de yapabildiği, golden sonra gardını almış Trabzonspor'a karşı sağlı sollu ufak yumruklardı. Ünal Karaman'ın öne geçtikten sonra oyunu bu kadar geride kabul etmesinin bir açıklaması yok. Top kendi yarı sahanızda kaldığı sürece tehdit altındasınız.