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: Neyin sevinci?

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 28.04.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 28.04.2019 11:38
Bülent Timurlenk: Neyin sevinci?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında , 'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Bülent Timurlenk: Neyin sevinci?

SABAH Gazetesi Yazarı , maçını analiz etti.. İşte Bülent Timurlenk'in yazısı...

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Bülent Timurlenk: Neyin sevinci?

'nin geçen hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kalesinde 25 pozisyon gördüğü maçın ardından, 5 haftadır arka arkaya kazanan karşısında tutunacak tek dalı vardı: Kadıköy'deki taraftarı...

Bülent Timurlenk: Neyin sevinci?

Trabzonspor büyük maçlarda Fenerbahçe'yi yenen tek takım olmanın öz güveniyle hızlı başladı mücadeleye. Önce direkten dönen top, arkasından Yusuf'un golü...

Bülent Timurlenk: Neyin sevinci?

Ersun Yanal'ın yönetimindeki Fenerbahçe'nin bir oyun planı yok. Topu ayağına alanın elinden geleni yapmaya çalıştığı şeye takım oyunu denmiyor.

Bülent Timurlenk: Neyin sevinci?

Bir boksörün ya sağ ya sol kroşesi iyidir ya da aparkat çalışır. bir boksörse öne çıkan bir tarafı yok. Dün de yapabildiği, golden sonra gardını almış 'a karşı sağlı sollu ufak yumruklardı.

Bülent Timurlenk: Neyin sevinci?

Ünal Karaman'ın öne geçtikten sonra oyunu bu kadar geride kabul etmesinin bir açıklaması yok. Top kendi yarı sahanızda kaldığı sürece tehdit altındasınız.

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