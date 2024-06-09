Giriş Tarihi: 09.06.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
18:22
CANI FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI 9 HAZİRAN || Son dakika! Fenerbahçe Başkanı kim oldu? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?
Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları gündemde. 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 10.00'da başlayan oy kullanma süreci, 17.00 itibarıyla son buldu. Bu noktada oy kullanan üyeler başta olmak üzere milyonlarca Fenerbahçe taraftarı gözlerini Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçlarına çevirdi. Yaklaşık 27 bin oy kullanılarak bir rekora imza atıldı. Mevcut başkan Ali Koç ve yaklaşık 20 yıl başkanlık görevi üstlenen Aziz Yıldırım iki aday olarak seçime katıldı. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları açıklandı mı? Fenerbahçe başkanı kim oldu, Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? İşte, Fenerbahçe canlı seçim sonuçları!