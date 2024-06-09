CANI FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI 9 HAZİRAN || Son dakika! Fenerbahçe Başkanı kim oldu? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında gerçekleşen Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları canlı olarak takip ediliyor. Oy sayma işleminin başlamasıyla yeni başkan kim olacak milyonlarca sarı lacivertlinin gündeminde. Fenerbahçe'de yaklaşık 6 yıldır başkanlık görevini yürüten Ali Koç ve yaklaşık 20 yıl başkanlık görevi üstlenen Aziz Yıldırım arasındaki oylama sonuçları nasıl olacak merakla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Başkanı kim oldu? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?