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Giriş Tarihi: 09.06.2024 18:22 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 18:22

CANI FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI 9 HAZİRAN || Son dakika! Fenerbahçe Başkanı kim oldu? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları gündemde. 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 10.00'da başlayan oy kullanma süreci, 17.00 itibarıyla son buldu. Bu noktada oy kullanan üyeler başta olmak üzere milyonlarca Fenerbahçe taraftarı gözlerini Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçlarına çevirdi. Yaklaşık 27 bin oy kullanılarak bir rekora imza atıldı. Mevcut başkan Ali Koç ve yaklaşık 20 yıl başkanlık görevi üstlenen Aziz Yıldırım iki aday olarak seçime katıldı. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları açıklandı mı? Fenerbahçe başkanı kim oldu, Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? İşte, Fenerbahçe canlı seçim sonuçları!

CANI FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI 9 HAZİRAN || Son dakika! Fenerbahçe Başkanı kim oldu? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında gerçekleşen Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları canlı olarak takip ediliyor. Oy sayma işleminin başlamasıyla yeni başkan kim olacak milyonlarca sarı lacivertlinin gündeminde. Fenerbahçe'de yaklaşık 6 yıldır başkanlık görevini yürüten Ali Koç ve yaklaşık 20 yıl başkanlık görevi üstlenen Aziz Yıldırım arasındaki oylama sonuçları nasıl olacak merakla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Başkanı kim oldu? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

CANI FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI 9 HAZİRAN || Son dakika! Fenerbahçe Başkanı kim oldu? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Oy verme işlemleri saat 10.00'da başlarken 17.00'da tamamlandı. Oy sayımı işlemlerine geçilirken sandıktan sonuçlar gelmeye başlayacak.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un oy oranlarını buradan takip edebilirsiniz.

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CANI FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI 9 HAZİRAN || Son dakika! Fenerbahçe Başkanı kim oldu? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

Fenerbahçe başkanını seçiyor: Oy sayma işlemi başladı

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi tamamlandı. Sarı-lacivertli kulüpte yapılan seçimde rekor sayıda oy kullanıldı. Oy verme işleminin ardından oy sayımına geçildi.

CANI FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI 9 HAZİRAN || Son dakika! Fenerbahçe Başkanı kim oldu? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Saat 17.00 itibariyle oy vermek için sıraya giren üyelerin de oy kullanmasına izin verildi. Başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım oylarını kullandı. Her iki başkan adayı da oy verme işlemlerini tamamlamalarının ardından yoğun ilgiyle tribüne yönelerek seçimin tamamlanmasını bekledi.

CANI FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI 9 HAZİRAN || Son dakika! Fenerbahçe Başkanı kim oldu? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?

Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulunda 27 bin civarında oy kullanıldı.

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