Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Süper Lig
Giriş Tarihi: 16.02.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:16

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Süper Lig

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 4-1'lik ağır bir yenilgi alan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını devam ettirebilmek için Çaykur Rizespor karşısında galibiyet arayacak. Bu kritik deplasmanda kazanarak moral bulmak isteyen Galatasaray, liderlik koltuğunu bırakmamak için her şeyini sahaya koyacak. Peki, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İştei detaylar.

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Süper Lig

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 4-1'lik mağlubiyetin ardından sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanında galip gelerek liderliğini korumayı hedefliyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak bu önemli karşılaşmanın biletleri satışa çıkarken, maçın tarihi ve saati futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki; Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Süper Lig

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı 17 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Süper Lig

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Süper Lig

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları, VIP A-B 3 bin, maraton bin, kapalı dağ ve deniz 800, kale arkası 600, misafir ise 780 lira olarak belirlendi.

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Süper Lig
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA