Giriş Tarihi: 16.02.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
11:16
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Süper Lig
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 4-1'lik ağır bir yenilgi alan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını devam ettirebilmek için Çaykur Rizespor karşısında galibiyet arayacak. Bu kritik deplasmanda kazanarak moral bulmak isteyen Galatasaray, liderlik koltuğunu bırakmamak için her şeyini sahaya koyacak. Peki, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İştei detaylar.