Haberler Galeri Cengiz Ünder transferi sonrası akıllara geldi! İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de forma giyen futbolcular...
Giriş Tarihi: 08.09.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 11:50

Cengiz Ünder transferi sonrası akıllara geldi! İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de forma giyen futbolcular...

Beşiktaş, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını duyurdu. Transferin ardından tarihte, iki ezeli rakibin de formasını terletmiş önemli oyuncular akıllara geldi. Sizler için hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de forma giymiş futbolcuları bir araya getirdik. İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe forması giymiş o futbolcular...

Trendyol Süper Lig'de transfer sezonunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Rekabetin 100 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor. İşte son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular…

- Cengiz Ünder

- Tayfur Havutçu

- Feyyaz Uçar

- Saffet Sancaklı

- Sergen Yalçın

- Oktay Derelioğlu

- Alpay Özalan

- Ali Güneş

- Tayfun Korkut

- Mustafa Doğan

- Tümer Metin

- Mert Nobre

- Mehmet Yozgatlı

- Rüştü Reçber

- Burak Yılmaz

- Mehmet Aurelio

- Egemen Korkmaz

- Mamadou Niang

- Caner Erkin

- Gökhan Gönül

- İsmail Köybaşı

- Jeremain Lens

- Tolgay Arslan

- Jose Sosa