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Haberler Galeri Chelsea Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid maçı canlı yayın kanalı belli oldu!
Giriş Tarihi: 05.05.2021 17:20 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 21:31

maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist bu akşam belli oluyor! İngiliz temsilcisi , 1-1 biten ilk karşılaşmanın rövanşında, 'i kendi sahasında ağırlayacak. Her iki ekip de İstanbul'daki finalde Manchester City'nin karşısında mücadele edebilmek için sahada olacak. Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadeleye çok az bir süre kala, maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında , saat kaçta ve şifresiz mi? İşte, Chelsea Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

Chelsea Real Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid maçı canlı yayın kanalı belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale son bilet! İngiliz ekibi , 1-1 biten ilk karşılaşmanın ardından 'i sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Ev sahibi Chelsea, ilk maçta elde ettiği 1-1'lik avantajı Real Madrid karşısında sürdürerek İstanbul'da Manchester City'nin rakibi olmak istiyor. İspanyol ekibi Real Madrid ise skor avantajını ortadan kaldırarak Şampiyonlar Ligi'nde finallerin takımı olduğunu bir kez daha göstermek için sahada yer alacak. Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadeleye çok az bir süre kala, maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Edinilen bilgiye göre, Chelsea R. Madrid maçı şifresiz yayınlanacak.

Chelsea Real Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid maçı canlı yayın kanalı belli oldu!

CHELSEA MUHTEMEL 11'İ

MENDY, JAMES, THİAGO SİLVA, RÜDİGER, ALONSO, JORGİNHO, KANTE, PULİSİC, HAVERT, ZİYECH, WERNER

REAL MADRİD MUHTEMEL 11'İ

COURTOİS, ODRİOZOLA, RAMOS, MİLİTAO, MENDY, CASEMİRO, KROOS, MODRİC, VİNİCİUS, ASENSİO, BENZEMA

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Chelsea Real Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid maçı canlı yayın kanalı belli oldu!

ile arasında oynanacak kritik maç bu gece 22:00'da başlayacak. Real Madrid, kupanın en başarılı takımı olarak dikkat çekiyor. 13 kez şampiyon olan Real Madrid'in bu geceki rakibi Chelsea ise bir kez kupayı kazandı. Manchester City'nin PSG'yi elemesinden sonra son finalist bugün belli oluyor.

Eğer Chelsea finale çıkarsa Manchester City ile birlikte iki İngiliz ekibi finalde karşılaşmış olacak. Real Madrid finale çıkarsa Pep Guardiola yeniden Madrid ekibiyle karşılaşmış olacak.

Chelsea Real Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid maçı canlı yayın kanalı belli oldu!

MARCELO KADROYA ALINDI

Marcelo, Madrid'de dün yapılan yerel parlamento seçimlerinde Seçim Kurulu tarafından 1. yedek sandık görevlisi olarak atanmıştı. İspanyol basını, Real Madridli futbolcunun bu sabah görevli olduğu sandığa gittiğini belirterek, seçim masasında eksik bir kişi olmasına rağmen Marcelo'nun yerine 2. yedek listede olan bir kadının alındığını yazdı.

Söz konusu kadının sayesinde seçim görevini yapmak zorunda olmayan Marcelo, takımıyla birlikte Londra'ya gitti.

Chelsea Real Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid maçı canlı yayın kanalı belli oldu!

CHELSEA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak - Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçı bugün saat 22.00'de başlayacak.

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