Ciro İmmobile kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş resmen duyurdu: Ciro Immobile kariyeri ve oynadığı takımlar

Immobile, Lazio'da bir Coppa Italia ve iki Supercoppa Italiana şampiyonluğu kazandı ve kulübün tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu oldu. Lazio'daki ikinci sezonunda, 33 maçta attığı 29 golle Capocannoniere'yi ikinci kez kazandı. 2019-20 sezonu Immobile'nin kariyerindeki en verimli sezon oldu; 36 golle bir sezonda en çok Serie A golü atma rekorunu egale etti ve üçüncü Capocannoniere şampiyonluğunu ve Avrupa'da en çok gol atan oyuncuya verilen ilk Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. 2022'de 31 maçta 27 gol atarak Capocannoniere'yi dördüncü kez kazandı. Şu anda tüm zamanların Serie A gol kralları listesinde sekizinci sırada yer almaktadır.