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Haberler Galeri Ciro İmmobile kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş resmen duyurdu: Ciro Immobile kariyeri ve oynadığı takımlar
Giriş Tarihi: 12.07.2024 22:23 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 22:23

Ciro İmmobile kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş resmen duyurdu: Ciro Immobile kariyeri ve oynadığı takımlar

Beşiktaş transfer haberleri kapsamında taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşanıyor. Siyah beyazlılar İmmobile transferini KAP'a bildirdi. Futbolseverler Ciro Immobile kariyeri ve mevkii hakkında araştırmalara başladı. Gelecek sezona iddialı hazırlanan Kara Kartal kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Peki; Ciro İmmobile kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte, tüm merak edilenler...

Ciro İmmobile kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş resmen duyurdu: Ciro Immobile kariyeri ve oynadığı takımlar

Ciro İmmobile kariyeri, mevkii, oynadığı takımlar ile gündemde. Beşiktaş'ın transferi Süper Lig takiipçileri tarafından araştırılıyor. İtalya'nın oldukça dikkat çeken isimlerinden biri olan futbolcu, geçtiğimiz sezon Lazio forması giydi. Peki; Ciro Immobile kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte, ayrıntılar...

Ciro İmmobile kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş resmen duyurdu: Ciro Immobile kariyeri ve oynadığı takımlar

CİRO İMMOBİLE KİMDİR?

20 Şubat 1990 doğumlu İtalyan forvet Ciro İmmobile 34 yaşında.

Immobile kariyerine Sorrento'da başladı. 2009 yılında Juventus tarafından satın alındı ve daha sonra 2012 yılında Genoa'ya geçmeden önce, gol kralı olarak lig şampiyonluğunu kazandığı Pescara da dahil olmak üzere üç Serie B kulübüne kiralandı. Bu kulüpte geçirdiği bir sezonun ardından Juventus'un rakibi Torino'ya geçti ve burada Serie A'da gol kralı olarak Capocannoniere ödülünü kazandı.

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Ciro İmmobile kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş resmen duyurdu: Ciro Immobile kariyeri ve oynadığı takımlar

Torino'daki çıkış sezonunun ardından 2014 yılında yaklaşık 18 milyon Avro karşılığında Alman kulübü Borussia Dortmund'a transfer oldu ve burada DFL-Supercup'ı kazandılar. 2015 yılında İspanyol kulübü Sevilla'ya geçti. 2016 yılında Torino'ya kiralık olarak geri döndü ve daha sonra aynı yılın Temmuz ayında Lazio'ya satıldı.

Ciro İmmobile kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş resmen duyurdu: Ciro Immobile kariyeri ve oynadığı takımlar

Immobile, Lazio'da bir Coppa Italia ve iki Supercoppa Italiana şampiyonluğu kazandı ve kulübün tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu oldu. Lazio'daki ikinci sezonunda, 33 maçta attığı 29 golle Capocannoniere'yi ikinci kez kazandı. 2019-20 sezonu Immobile'nin kariyerindeki en verimli sezon oldu; 36 golle bir sezonda en çok Serie A golü atma rekorunu egale etti ve üçüncü Capocannoniere şampiyonluğunu ve Avrupa'da en çok gol atan oyuncuya verilen ilk Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. 2022'de 31 maçta 27 gol atarak Capocannoniere'yi dördüncü kez kazandı. Şu anda tüm zamanların Serie A gol kralları listesinde sekizinci sırada yer almaktadır.

Ciro İmmobile kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş resmen duyurdu: Ciro Immobile kariyeri ve oynadığı takımlar

CİRO İMMOBİLE'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR

  • Juventus
  • Siena
  • Grosseto
  • Pescara
  • Genoa
  • Torino
  • Borussia Dortmund
  • Sevilla

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