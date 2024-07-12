Giriş Tarihi: 12.07.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
22:23
Ciro İmmobile kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş resmen duyurdu: Ciro Immobile kariyeri ve oynadığı takımlar
Beşiktaş transfer haberleri kapsamında taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşanıyor. Siyah beyazlılar İmmobile transferini KAP'a bildirdi. Futbolseverler Ciro Immobile kariyeri ve mevkii hakkında araştırmalara başladı. Gelecek sezona iddialı hazırlanan Kara Kartal kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Peki; Ciro İmmobile kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte, tüm merak edilenler...