Giriş Tarihi: 28.05.2022 18:26
Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
18:28
Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi herkesi şaşırtacak! Eski hocasının yanına gidiyor...
Avrupa futbolunun bir numaralı oyuncularından birisi olan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, bu sezonun başında Premir Lig devi Manchester United'a tranfer olmuştu. İngiltere'de sezonu 18 golle tamamlayan Ronaldo'nun Manchester United'da mutsuz olduğu ve yeni sezona yeni takımla gireceği söyleniyordu. İtalyan basını, Ronaldo'nun yeni takımı hakkında bomba bir iddiayı paylaştı.