Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi herkesi şaşırtacak! Eski hocasının yanına gidiyor...
Giriş Tarihi: 28.05.2022 18:26 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 18:28

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi herkesi şaşırtacak! Eski hocasının yanına gidiyor...

Avrupa futbolunun bir numaralı oyuncularından birisi olan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, bu sezonun başında Premir Lig devi Manchester United'a tranfer olmuştu. İngiltere'de sezonu 18 golle tamamlayan Ronaldo'nun Manchester United'da mutsuz olduğu ve yeni sezona yeni takımla gireceği söyleniyordu. İtalyan basını, Ronaldo'nun yeni takımı hakkında bomba bir iddiayı paylaştı.

Cristiano Ronaldo’nun yeni adresi herkesi şaşırtacak! Eski hocasının yanına gidiyor...

Bu sezon başında Juventus'tan ayrılarak İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Manchester United'a imza atan Cristiano Ronaldo, kulübün başarısız olmasına rağmen kendi adından söz ettirmeyi yine başardı.

Cristiano Ronaldo’nun yeni adresi herkesi şaşırtacak! Eski hocasının yanına gidiyor...

37 yaşında Premier Lig'de 18 golle sezonu tamamlayan Ronaldo, Manchester United'da üst üste 3 kez ayın oyuncusu seçilmeyi başardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cristiano Ronaldo’nun yeni adresi herkesi şaşırtacak! Eski hocasının yanına gidiyor...

Rekor üstüne rekor kırdığı bir sezonu geride bırakan Portekizli dünya yıldızı, gelecek sezon Manchester United'da kalmak istemiyor.

Cristiano Ronaldo’nun yeni adresi herkesi şaşırtacak! Eski hocasının yanına gidiyor...

İngiltere basınında çıkan haberlerde ManU'nun yeni hocası Erik Ten Hag, Ronaldo'yu kadroda tutmak istese de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Ronaldo, takımdan ayrılma kararı aldı.

Cristiano Ronaldo’nun yeni adresi herkesi şaşırtacak! Eski hocasının yanına gidiyor...

PSG'Yİ REDDETTİ

Geçtiğimiz haftalarda Cristiano Ronaldo'yu Fransız devi Paris Saint-Germain'in takımda görmek istediği iddiaları gündeme gelmişti. Fakat, yıldız oyuncu PSG'den gelen teklifi reddetti.

SON DAKİKA