Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliği ile ses getirmişti! 'Adanalı Ronaldo' Gökmen Akdoğan bakın şimdi ne halde...

'ya olan benzerliği ile ses getirmişti! '' bakın şimdi ne halde...

'' olarak tanınan , bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisiydi. Akdoğan, o dönem , şimdi ise Juventus'ta forma giyen gibi saçlarını tarayıp, onun tarzında kıyafetler giymeye özen gösteriyordu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile eşleştiği dönemde İstanbul'a gelerek Ronaldo ile de tanışan Gökdoğan o günden sonra futbolda şansını denemiş ancak yetersiz görülerek profesyonel futbolcu olma şansını elde edememişti. Şimdilerde ise 'Adanalı Ronaldo' Gökmen Akdoğan'ı son halini görenler inanamıyor...

Giriş Tarihi: 15.09.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 16:50
Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliği ile ses getirmişti! 'Adanalı Ronaldo' Gökmen Akdoğan bakın şimdi ne halde...

, geçtiğimiz yılların en çok konuşulan isimlerinden birisi. Aslen Adanalı olan Akdoğan, dünyaca ünlü futbolcu 'ya olan benzerliği ile adından sıklıkla söz ettirdi. Ronaldo gibi giyinmeye, onun gibi hareket etmeye özen gösteren Akdoğan, benzerliğinden dolayı birçok yerden de reklam teklifi aldı. Akdoğan'ın Ronaldo'ya olan benzerliği ve hayranlığı en sonunda sonuç vermiş; Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Cristiano Ronaldo ile yan yana gelerek fotoğraf çekilme ve formasını alma imkanı bulmuştu. Yıllardır gözlerden uzakta olan , son hali ile oldukça şaşırttı...

Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliği ile ses getirmişti! 'Adanalı Ronaldo' Gökmen Akdoğan bakın şimdi ne halde...

'' olarak bilinen , bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliği ile ses getirmişti! 'Adanalı Ronaldo' Gökmen Akdoğan bakın şimdi ne halde...

Dünyaca ünlü 'ya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Akdoğan, adından bir anda söz ettirdi.

Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliği ile ses getirmişti! 'Adanalı Ronaldo' Gökmen Akdoğan bakın şimdi ne halde...

Hatta öyle ki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ile eşleşmesi neticesinde ikiliyi yan yana getirmek yoğun çaba sarf edildi.

Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliği ile ses getirmişti! 'Adanalı Ronaldo' Gökmen Akdoğan bakın şimdi ne halde...

İstanbul'a getirilen '', ile yan yana geldi ve kendisinden forma da aldı.

Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliği ile ses getirmişti! 'Adanalı Ronaldo' Gökmen Akdoğan bakın şimdi ne halde...

Akdoğan, o dönemlerde Ronaldo'ya benzerliğinin yanı sıra futbolcu olarak yaşamını sürdürmeye çalışıyordu.

Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliği ile ses getirmişti! 'Adanalı Ronaldo' Gökmen Akdoğan bakın şimdi ne halde...

Ancak yetersiz görülerek profesyonel futbol kariyerini çok fazla sürdüremedi.

BİZE ULAŞIN