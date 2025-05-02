DEV MAÇ İÇİN GERİ SAYIM! Galatasaray- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 02.05.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
15:09
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Ligde 80 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Küme düşme hattının sadece birkaç puan üzerinde yer alan ve 34 puanla 15. sırada bulunan Sivasspor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor. Karşılaşma futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?