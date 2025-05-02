Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri DEV MAÇ İÇİN GERİ SAYIM! Galatasaray- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 15:09 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 15:09

DEV MAÇ İÇİN GERİ SAYIM! Galatasaray- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Ligde 80 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Küme düşme hattının sadece birkaç puan üzerinde yer alan ve 34 puanla 15. sırada bulunan Sivasspor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor. Karşılaşma futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

DEV MAÇ İÇİN GERİ SAYIM! Galatasaray- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi tüm heyecanıyla sürerken, lider Galatasaray kritik Sivasspor karşılaşmasına saatler kala hazırlıklarını tamamladı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, kendi sahasında Sivasspor'u mağlup ederek maç fazlasıyla farkı 8'e çıkarma hedefinde. Sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan mücadelede Galatasaray rakibini 3-1'lik skorla geçmişti. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

DEV MAÇ İÇİN GERİ SAYIM! Galatasaray- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de heyecan dolu mücadelelerden biri olan Galatasaray - Sivasspor karşılaşması, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DEV MAÇ İÇİN GERİ SAYIM! Galatasaray- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan mücadele, RAMS Park'ta oynanacak ve canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

DEV MAÇ İÇİN GERİ SAYIM! Galatasaray- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Yunus, Barış, Morata, Osimhen

DEV MAÇ İÇİN GERİ SAYIM! Galatasaray- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GOL KRALLIĞINDA LİDER DEĞİŞMEDİ: OSİMHEN FIRTINASI!

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda gol krallığı yarışı büyük heyecana sahne oluyor. Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, attığı 22 golle listenin zirvesinde yer alıyor. Osimhen'i 20 golle Piatek takip ederken, üçüncü sıradaki Simon Banza ise 19 golle yarışta iddiasını sürdürüyor.