DEV MAÇ İÇİN GERİ SAYIM! Galatasaray- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi tüm heyecanıyla sürerken, lider Galatasaray kritik Sivasspor karşılaşmasına saatler kala hazırlıklarını tamamladı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, kendi sahasında Sivasspor'u mağlup ederek maç fazlasıyla farkı 8'e çıkarma hedefinde. Sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan mücadelede Galatasaray rakibini 3-1'lik skorla geçmişti. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?