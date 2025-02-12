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Haberler Galeri GS UEFA MAÇI ŞİFRESİZ! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 
Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:35 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:35

GS UEFA MAÇI ŞİFRESİZ! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, kritik mücadelede önemli eksiklerle sahaya çıkacak. Takımın kilit isimlerinden Osimhen, Davinson Sanchez ve Torreira, cezalı olmaları sebebiyle forma giyemeyecek. İki ayaklı olarak oynanacak bu zorlu eşleşmede, avantajlı skoru elde eden taraf adını son 16 turuna yazdıracak. Futbolseverler, Galatasaray'ın Avrupa serüvenindeki bu önemli maçı heyecanla bekliyor. Peki AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GS UEFA MAÇI ŞİFRESİZ! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla karşı karşıya geliyor. İki maç üzerinden oynanacak play-off turunun ilk maçında, avantajlı bir skor elde eden takım adını son 16'ya yazdıracak. Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan topladı. Peki; AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bu önemli mücadeleye dair tüm bilgiler…

GS UEFA MAÇI ŞİFRESİZ! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

AZ Alkmaar- Galatasaray maçı 13 Şubat Perşembe günü 23.00'te oynanacak.

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GS UEFA MAÇI ŞİFRESİZ! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GS UEFA MAÇI ŞİFRESİZ! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

RAMS Park'ta oynanacak rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü 20.45'te başlayacak.

GS UEFA MAÇI ŞİFRESİZ! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY'DA 3 EKSİK VAR!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 için play-off turuna çıkacak Galatasaray'da takımın iskeletini oluşturan 3 kritik eksik var.

Az Alkmaar'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un eksik futbolcuların yerini kimlerle dolduracağı merak ediliyor.

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