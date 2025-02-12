Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
10:35
GS UEFA MAÇI ŞİFRESİZ! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, kritik mücadelede önemli eksiklerle sahaya çıkacak. Takımın kilit isimlerinden Osimhen, Davinson Sanchez ve Torreira, cezalı olmaları sebebiyle forma giyemeyecek. İki ayaklı olarak oynanacak bu zorlu eşleşmede, avantajlı skoru elde eden taraf adını son 16 turuna yazdıracak. Futbolseverler, Galatasaray'ın Avrupa serüvenindeki bu önemli maçı heyecanla bekliyor. Peki AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?