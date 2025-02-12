GS UEFA MAÇI ŞİFRESİZ! AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla karşı karşıya geliyor. İki maç üzerinden oynanacak play-off turunun ilk maçında, avantajlı bir skor elde eden takım adını son 16'ya yazdıracak. Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan topladı. Peki; AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bu önemli mücadeleye dair tüm bilgiler…