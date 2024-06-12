Giriş Tarihi: 12.06.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
16:53
Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı canlı izle linki!
2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Organizasyon Hong Kong'un ev sahipliğinde düzenlenen üçüncü ayak karşılaşmaları ile tamamlanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ligin üçüncü etabında ilk olarak Tayland ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, ikinci maçında ise Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Bu noktada Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Milliler üç hafta sonunda ilk 8 sırada yer alması durumunda finallerde mücadele etmeye hak kazanacak. Peki; Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları maç takvimi...