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Haberler Galeri Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dortmund Real Madrid Maçı Şampiyonlar Ligi final maçı
Giriş Tarihi: 23.05.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 06:31

Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dortmund Real Madrid Maçı Şampiyonlar Ligi final maçı

Avrupa futbolunun devlerinden Dortmund ve Real Madrid arasındaki heyecan dolu mücadele yaklaşıyor. Futbol tutkunlarının merakla beklediği 2024 maçı için geri sayım başladı. Taraftarlar, heyecan dolu 90 dakikayı kaçırmamak için sabırsızlanıyor. Şimdi, hem Dortmund'un hem de Real Madrid'in tutkulu taraftarları, takımlarının onları zaferle mi yoksa hayal kırıklığıyla mı bırakacağını görmek için sabırsızlanıyor. Peki, Dortmund Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dortmund Real Madrid Maçı Şampiyonlar Ligi final maçı

Futbol tutkunlarının merakla beklediği an yaklaşıyor: Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki muhteşem karşılaşma için geri sayım başladı. Avrupa futbol sahnesinin iki devi arasındaki bu çarpıcı çatışma, 2024 yılının en heyecan verici müsabakalarından biri olmaya aday. Borussia Dortmund'un genç ve dinamik kadrosu, Real Madrid'in deneyimli ve ustalık dolu oyuncularıyla karşı karşıya gelecek. Peki, Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dortmund Real Madrid Maçı Şampiyonlar Ligi final maçı

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ 2024 NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi finalinde Dortmund ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en önemli organizasyonunun final heyecanı bu yıl İngiltere'de yaşanacak.

Dortmund - Real Madrid finali 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak.

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Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dortmund Real Madrid Maçı Şampiyonlar Ligi final maçı

DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin yayıncı kuruluşuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dortmund Real Madrid Maçı Şampiyonlar Ligi final maçı

REAL MADRİD FİNAL YOLCULUĞU

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda mücadele eden Real Madrid, 6'da 6 yaptı. Napoli, Braga, Union Berlin gibi takımlara şans tanımayan eflatun-beyazlılar grup aşamasında 18 puan topladı.

Son 16 turunda Leipzig'i deviren İspanyol ekibi çeyrek finalde kupanın favorisi Manchester City'i elerken yarı finalde ise Bayern Münih'e şans tanımadı.

Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dortmund Real Madrid Maçı Şampiyonlar Ligi final maçı

MAÇI SLOVEN HAKEM YÖNETECEK

Zorlu karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi François Letexier olacak.

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