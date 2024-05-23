Giriş Tarihi: 23.05.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
06:31
Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dortmund Real Madrid Maçı Şampiyonlar Ligi final maçı
Avrupa futbolunun devlerinden Dortmund ve Real Madrid arasındaki heyecan dolu mücadele yaklaşıyor. Futbol tutkunlarının merakla beklediği 2024 maçı için geri sayım başladı. Taraftarlar, heyecan dolu 90 dakikayı kaçırmamak için sabırsızlanıyor. Şimdi, hem Dortmund'un hem de Real Madrid'in tutkulu taraftarları, takımlarının onları zaferle mi yoksa hayal kırıklığıyla mı bırakacağını görmek için sabırsızlanıyor. Peki, Dortmund Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?