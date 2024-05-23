Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dortmund Real Madrid Maçı Şampiyonlar Ligi final maçı

Futbol tutkunlarının merakla beklediği an yaklaşıyor: Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki muhteşem karşılaşma için geri sayım başladı. Avrupa futbol sahnesinin iki devi arasındaki bu çarpıcı çatışma, 2024 yılının en heyecan verici müsabakalarından biri olmaya aday. Borussia Dortmund'un genç ve dinamik kadrosu, Real Madrid'in deneyimli ve ustalık dolu oyuncularıyla karşı karşıya gelecek. Peki, Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?