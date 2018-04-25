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Dünya basını 'ı konuşuyor!

Guardian: "Muhteşem Salah'ın rüzgarı, 'u sürüklemeye devam ediyor"
: "Maçta dakikalar 75'i gösterdiğinde, bugüne kadar Avrupa arenasında bir İngiliz kulübünde en iyi performans gösteren oyuncu, maçtan çıkan Salah oldu"
: "Liverpool'un galibiyetinde Salah, 'a göz kırptı"
El Monde: "Liverpool'un Müslüman yıldızı Salah, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Roma'yı tek başına yıkarak Liverpool taraftarları ve Arap dünyasındaki popülaritesini perçinledi"
Gallerli eski futbolcu Robbie Savage: "Bu sezon Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nü Salah'a vermeleri gerekiyor"

Giriş Tarihi: 25.04.2018 13:21 Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 13:23
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Dünya basını 'ı konuşuyor!
Dünya basını Muhammed Salah'ı konuşuyor!

'un 'yı 5-2 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçındaki üstün performansıyla , dünya basınında gündeme oturdu.

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Dünya basını 'ı konuşuyor!
Dünya basını Muhammed Salah'ı konuşuyor!

İngiliz gazetesi Guardian'da, karşılaşmayı 2 gol ve 2 asistle tamamlayan Mısırlı yıldızın takımını taşıdığı belirtilerek, "Muhteşem Salah'ın rüzgarı, 'u sürüklemeye devam ediyor. Salah, eski takımının defansını tek başına geçerek maçı aldı. , Salah'ın oyundan çıkmasının ardından kendine gelerek iki gol bulabildi." ifadeleri kullanıldı.

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Dünya basını 'ı konuşuyor!
Dünya basını Muhammed Salah'ı konuşuyor!

Mısırlı yıldızdan övgüyle bahseden 'de, "Salah Şov" başlığıyla verilen haberde, "Maçta dakikalar 75'i gösterdiğinde, bugüne kadar Avrupa arenasında bir İngiliz kulübünde en iyi performans gösteren oyuncu, maçtan çıkan Salah oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Dünya basını 'ı konuşuyor!
Dünya basını Muhammed Salah'ı konuşuyor!

İngiliz yayın kurumu BBC'de ise, toplam 10 kez ağları sarsan Salah'ın Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Afrikalı futbolcu unvanını elde ettiği hatırlatılarak, " karşısında 'un oyunu kontrolü altına almasını sağlayan, Salah'ın süper performansı oldu." manşeti kullanıldı.

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Dünya basını 'ı konuşuyor!
Dünya basını Muhammed Salah'ı konuşuyor!

İtalya basınında, lı oyuncuların Salah'ı maç boyunca tutmayı başaramadığını ve bunun sonucunda 5 gol yediği yazıldı.

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Dünya basını 'ı konuşuyor!
Dünya basını Muhammed Salah'ı konuşuyor!

La Repubblica, 'da bu sezon Salah, Roberto Firmino ve Sadio Mane üçlüsünün toplamda 88 gole ulaştığı anımsatılarak, "Harika üçlü, Anfield Stadı'nda Di Francesco'nun takımını bozguna uğrattı." manşetiyle haberini okuyucularına duyurdu.

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Dünya basını 'ı konuşuyor!
Dünya basını Muhammed Salah'ı konuşuyor!

İspanyol gazetesinde, "'un galibiyetinde Salah, 'a göz kırptı" başlığıyla sunulan haberde, 25 yaşındaki yıldızın üstün performansı, "Bu sezon tüm kulvarlarda 43 gole ulaşarak etki alanını genişleten Mısırlı oyuncunun önlenemez dalgası, İtalya takımının ağlarında 2 gol ve 2 asistle sonuçlandı." ifadeleriyle anlatıldı.

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