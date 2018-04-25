Dünya basını Muhammed Salah'ı konuşuyor!

Guardian: "Muhteşem Salah'ın rüzgarı, Liverpool'u sürüklemeye devam ediyor"

Daily Mail: "Maçta dakikalar 75'i gösterdiğinde, bugüne kadar Avrupa arenasında bir İngiliz kulübünde en iyi performans gösteren oyuncu, maçtan çıkan Salah oldu"

El Pais: "Liverpool'un Roma galibiyetinde Salah, Altın Top'a göz kırptı"

El Monde: "Liverpool'un Müslüman yıldızı Salah, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Roma'yı tek başına yıkarak Liverpool taraftarları ve Arap dünyasındaki popülaritesini perçinledi"

Gallerli eski futbolcu Robbie Savage: "Bu sezon Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nü Salah'a vermeleri gerekiyor"