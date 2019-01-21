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Dünya devleri Fenerbahçeli 'ın peşinde düştü

Fenerbahçeli , U16 Milli Takımı ile Ege Kupası'nda sergilediği performansla Dünya devlerinin listesine girdi.

Giriş Tarihi: 21.01.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 10:49
Dünya devleri Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde düştü

altyapısının adeta pırlantası olan , Ege Kupası'nda resital sundu.

Dünya devleri Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde düştü

15 yaşındaki orta saha oyuncusu, U16 Milli Takımımızın mutlu sona ulaştığı turnuvaya damgasını vurdu.

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Dünya devleri Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde düştü

önce yarı finalde İngiltere karşısında 2 gol atarak Ay Yıldızlılar'ı finale taşıdı.

Dünya devleri Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde düştü

Kupa için finalde İspanya ile karşılaşan A Milli Takımımız, yine Ömer Faruk'un iki golüyle şampiyon oldu.

Dünya devleri Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde düştü

'nin genç yıldızı, Ege Kupası'nı 4 gol ve 2 asist yaparak tamamladı ve turnuvanın en iyi oyuncusu oldu.

Dünya devleri Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde düştü

'ın şov yaptığı turnuvanın önemli misafirleri de vardı.

Dünya devleri Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde düştü

Bayern Münih, Dortmund, Juventus, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Stuttgart, Frankfurt, PSV, Villarreal, Shakhtar, Frankfurt, Aston Villa ve Basel'den scoutlar (gözlemciler), Ege Kupası'nı yerinde takip etti.

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