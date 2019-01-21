Dünya devleri Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde düştü

Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz, U16 Milli Takımı ile Ege Kupası'nda sergilediği performansla Dünya devlerinin transfer listesine girdi. Fenerbahçe altyapısının adeta pırlantası olan Ömer Faruk Beyaz, Ege Kupası'nda resital sundu. 15 yaşındaki orta saha oyuncusu, U16 Milli Takımımızın mutlu sona ulaştığı turnuvaya damgasını vurdu. Ömer Faruk Beyaz önce yarı finalde İngiltere karşısında 2 gol atarak Ay Yıldızlılar'ı finale taşıdı. Kupa için finalde İspanya ile karşılaşan A Milli Takımımız, yine Ömer Faruk'un iki golüyle şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Ege Kupası'nı 4 gol ve 2 asist yaparak tamamladı ve turnuvanın en iyi oyuncusu oldu. Ömer Faruk Beyaz'ın şov yaptığı turnuvanın önemli misafirleri de vardı. Bayern Münih, Dortmund, Juventus, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Stuttgart, Frankfurt, PSV, Villarreal, Shakhtar, Frankfurt, Aston Villa ve Basel'den scoutlar (gözlemciler), Ege Kupası'nı yerinde takip etti.