Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Dünya Galatasaray taraftarını konuşuyor! Falcao'ya muhteşem karşılaşama manşetlerde...

Dünya taraftarını konuşuyor! Falcao'ya muhteşem karşılaşama manşetlerde...

Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı futbol takımı idari direktörü Şükrü Hanedar, eşi Lorelei Taron ve kızlarıyla Fransa'dan özel uçakla 'a gelen Falcao'yu binlerce sarı-kırmızılı taraftar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde coşkulu bir şekilde karşıladı. , Galatasaray forması giyen eşi ve kızları ile terminal binasının önüne çıkarak, meşaleler yakıp, şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarları selamladı. Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'ın da yer aldığı selamlamada oldukça coşkulu olduğu gözlenen Kolombiyalı futbolcu, taraftara "üçlü" çektirdi. İsminin yazılı olduğu sarı-kırmızılı atkıyla selamlamaya çıkan Falcao, taraftarlarla karşılıklı "Sarı, kırmızı, şampiyon cimbom" tezahüratı da yaptı.

Giriş Tarihi: 02.09.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 10:27
Dünya Galatasaray taraftarını konuşuyor! Falcao'ya muhteşem karşılaşama manşetlerde...

, 'yu 'a getirdi. Taraftarlar havaalanında çılgın bir karşılama töreni düzenledi. Tüm bu anlar dünya basınında da büyük ses getirdi.

Dünya Galatasaray taraftarını konuşuyor! Falcao'ya muhteşem karşılaşama manşetlerde...

'ın 'yu kadrosuna katması Türkiye'de olduğu kadar dünyada da manşetleri süsledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünya Galatasaray taraftarını konuşuyor! Falcao'ya muhteşem karşılaşama manşetlerde...

Kolombiya'da, yıldız golcünün Fransız ekibinden Cim-Bom'a gittiği duyurulurken, uzun süredir sonuçlanması beklenen transferin sonunda gerçekleştiği aktarıldı.

Dünya Galatasaray taraftarını konuşuyor! Falcao'ya muhteşem karşılaşama manşetlerde...

Pulzo internet sitesi 'Falcao muradına erdi' başlığıyla verdiği haberinde "Türk kulübü futbolcu için resmi açıklamayı yayınladı, Falcao'nun çok istediği bu transfer sonunda gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Dünya Galatasaray taraftarını konuşuyor! Falcao'ya muhteşem karşılaşama manşetlerde...

Gol Caracol ise 'El Tigre (kaplan) artık Türkçe kükreyecek' başlıklı haberinde "Uzun görüşmelerin ardından Falcao, ekibinin yıldız transferi oldu" diye yazdı.

Dünya Galatasaray taraftarını konuşuyor! Falcao'ya muhteşem karşılaşama manşetlerde...

İspanya'nın AS gazetesi, futbolcunun yaşayacağı yeni yere gelişi üzerinden transferle ilgili gelişmeleri okuyucularına aktardı.

Dünya Galatasaray taraftarını konuşuyor! Falcao'ya muhteşem karşılaşama manşetlerde...

Kalabalık bir topluluğun 33 yaşındaki forvet için toplandığı bilgisi verilirken "Falcao rock yıldızı gibi karşılandı. , stadında on binlerce taraftarın önünde görkemli bir imza töreni yapacak" denildi.

BİZE ULAŞIN