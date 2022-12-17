Giriş Tarihi: 17.12.2022 20:02 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 20:11

Dünya Kupası finali ne zaman saat kaçta oynanacak? 2022 Katar Dünya Kupası final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Katar Dünya Kupası'nda final zamanı! Görkemli bir gösteri ile Katar'da başlayan FIFA World Cup mücadelesinde finalin adı Arjantin ve Fransa oldu. Dünyanın dört bir yanından futbolseverin canlı yayın ile takip edeceği final maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda oynanacak soruları gündemdeki yerini aldı. Arjantin Fransa maçı yayın bilgileri ile araştırılıyor. Peki, 2022 Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Dünya Kupası final maçı saati, kanalı, yeri hakkında merak edilenler…