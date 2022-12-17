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Haberler Galeri Dünya Kupası finali ne zaman saat kaçta oynanacak? 2022 Katar Dünya Kupası final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 17.12.2022 20:02 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 20:11

Dünya Kupası finali ne zaman saat kaçta oynanacak? 2022 Katar Dünya Kupası final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Katar Dünya Kupası'nda final zamanı! Görkemli bir gösteri ile Katar'da başlayan FIFA World Cup mücadelesinde finalin adı Arjantin ve Fransa oldu. Dünyanın dört bir yanından futbolseverin canlı yayın ile takip edeceği final maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda oynanacak soruları gündemdeki yerini aldı. Arjantin Fransa maçı yayın bilgileri ile araştırılıyor. Peki, 2022 Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Dünya Kupası final maçı saati, kanalı, yeri hakkında merak edilenler…

Dünya Kupası finali ne zaman saat kaçta oynanacak? 2022 Katar Dünya Kupası final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası finali tarihi, saati ve kanalı hakkında merak edilenler futbolseverlerin gündeminde. Arjantin Fransa maçı milyonlar tarafından izlenecek. Üçüncülük elde eden Hırvatistan'ın ardından şampiyon olan takım belli olacak. 2022 Dünya Kupası final maçı canlı yayın ile ekranlarda olacak. Kupa mücadelesi heyecanla bekleniyor. Peki, Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Arjantin Fransa World Cup mücadelesi detayları…

Dünya Kupası finali ne zaman saat kaçta oynanacak? 2022 Katar Dünya Kupası final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARJANTİN FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen Dünya Kupası finali 18 Aralık Pazar günü gerçekleşecek. Kıyasıya geçecek mücadele saat 18.00'de başlayacak.

Katar'da gerçekleşen 2022 Dünya Kupası Arjantin Fransa final maçı Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak ve şampiyon karşılanacak.

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Dünya Kupası finali ne zaman saat kaçta oynanacak? 2022 Katar Dünya Kupası final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçlar gibi final maçı da TRT'de olacak.

20 Kasım'da başlayan 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınıyor. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edildi.

Final de TRT 1 ve TRT 4K ekranlarından naklen yayınlanacak.

Dünya Kupası finali ne zaman saat kaçta oynanacak? 2022 Katar Dünya Kupası final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAÇLARIN KESİNTİSİZ İZLENEBİLMESİ İÇİN TRT'DEN ÖNEMLİ ÇAĞRI

TRT, Dünya Kupası maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

Dünya Kupası finali ne zaman saat kaçta oynanacak? 2022 Katar Dünya Kupası final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRT1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC ¾

SON DAKİKA