Giriş Tarihi: 20.11.2025 11:49

Dünya Kupası ne zaman ve nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası'nın açılış ve final tarihleri açıklandı

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Turnuvanın açılış tarihi, final maçı ve ev sahipliği yapacak şehirler merak konusu olurken, FIFA takvimi yavaş yavaş netleşiyor. Hem müsabakaların oynanacağı ülkeler hem de turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihleri, Dünya Kupası heyecanını şimdiden artırmış durumda. İşte 2026 Dünya Kupası'nın takvimi ve önemli detayları…

2026 Dünya Kupası, futbol dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olarak milyonların gündeminde. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvanın ne zaman başlayacağı ve final karşılaşmasının hangi tarihte oynanacağı araştırılıyor. Dev turnuvaya dair açıklanan resmi tarihler, taraftarların planlamaları açısından büyük önem taşıyor. İşte 2026 Dünya Kupası'nın açılış ve final günlerine dair tüm bilgiler…

FIFA 2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Tarihte ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliği yapacağı ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'nın açılış ve final tarihleri belli oldu:

Açılış 11 Haziran'da Mexico City'de, final 19 Temmuz'da New York New Jersey'de yapılacak.

Organizasyon Aşaması Tarih Yer
Açılış Maçı 11 Haziran 2026 Estadio Azteca, Mexico City / Meksika
Grup Aşaması 11 Haziran - 27 Haziran 2026 ABD, Kanada, Meksika

Son 32

Son 16

Çeyrek Final

Yarı Final

28 Haziran-3 Temmuz 2026

4-7 Temmuz 2026

9-11 Temmuz 2026

14-15 Temmuz 2026

ABD, Kanada, Meksika
FİNAL MAÇI 19 Temmuz 2026 MetLife Stadyumu, New York/New Jersey / ABD
DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye'nin de yer aldığı play-off turu kura çekimi 20 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Bu kapsamda oluşacak fikstür 26-31 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.