Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 futbolcusu! Ronaldo ve Mbappe’ye fark attılar! Messi listede bile yok

Dünyada en çok bonservis ödenen 100 futbolcu listesi güncellendi. Zirvede ne Ronaldo ne de Mbappe var. Transfermarkt tarafından hazırlanan "En çok bonservis ödenen futbolcular" listesinde hiçbir zaman ödenen paranın hakkını veremeyen isimler görenleri adeta şaşkına çevirecek cinsten... İşte dünyada bonservisine en çok para ödenen o futbolcuların listesi...