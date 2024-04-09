Giriş Tarihi: 09.04.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
16:37
Dünyanın en çok kupa kazanan takımlar belli oldu! Süper Lig'den tek takım listede | Zirve 122 kupayla o takımda...
Futbol tarihinde bugüne kadar en çok kupa alan takımlar belli oldu. Transfermarkt verilerine göre, dünyanın en çok kupa kazanan 30 futbol takımı belli oldu. 30 takımlık listede Türkiye'den sadece 1 takım girebildi. Süper Lig'in diğer 2 dev takımı ise ilk 100 içerisine girdi. İşte en çok kupa kazanan takımlar ve listeye giren Süper Lig devi...