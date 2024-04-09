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Haberler Galeri Dünyanın en çok kupa kazanan takımlar belli oldu! Süper Lig'den tek takım listede | Zirve 122 kupayla o takımda...
Giriş Tarihi: 09.04.2024 16:24 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 16:37

Dünyanın en çok kupa kazanan takımlar belli oldu! Süper Lig'den tek takım listede | Zirve 122 kupayla o takımda...

Futbol tarihinde bugüne kadar en çok kupa alan takımlar belli oldu. Transfermarkt verilerine göre, dünyanın en çok kupa kazanan 30 futbol takımı belli oldu. 30 takımlık listede Türkiye'den sadece 1 takım girebildi. Süper Lig'in diğer 2 dev takımı ise ilk 100 içerisine girdi. İşte en çok kupa kazanan takımlar ve listeye giren Süper Lig devi...

Dünyanın en çok kupa kazanan takımlar belli oldu! Süper Lig’den tek takım listede | Zirve 122 kupayla o takımda...

Dünyanın en çok kupa kazanan takımlar belli oldu. Transfermarkt'ın hazırladığı listede Süper Lig'den ilk 30'a giren sadece 1 takım oldu. Dünya genelinde çeşitli kulüplerin bulunduğu bu listede, 6 takım 100 ve üzeri kupa kazanma başarısını gösterdi.

Dünyanın en çok kupa kazanan takımlar belli oldu! Süper Lig’den tek takım listede | Zirve 122 kupayla o takımda...

1: Rangers: 122 kupa

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Dünyanın en çok kupa kazanan takımlar belli oldu! Süper Lig’den tek takım listede | Zirve 122 kupayla o takımda...

2: Al Ahly: 121 kupa

Dünyanın en çok kupa kazanan takımlar belli oldu! Süper Lig’den tek takım listede | Zirve 122 kupayla o takımda...

3: Celtic: 116 kupa

Dünyanın en çok kupa kazanan takımlar belli oldu! Süper Lig’den tek takım listede | Zirve 122 kupayla o takımda...

4: South China: 105 kupa

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