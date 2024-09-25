Giriş Tarihi: 25.09.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
09:39
Dünyanın en çok kupa kazanan hocaları ve oyuncuları belli oldu! Kimse tahmin edemedi: Süper Lig'den sadece bir hoca var...
Futbolun en büyük aktörleri arasında yer alan teknik direktörler, futbol tarihine damga vurmaya devam ediyor. Pep Guardiola, Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti gibi dünyanın en önemli hocaları, futbolun değişimiyle birlikte sahada oynayan isimlerden daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Aynı zamanda birçok yıldız oyuncu onlarca kupa zaferi yaşadı. Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörlerini ve oyuncularını listelediğimizde sürpriz isimlerle de karşı karşıya geliyoruz. İşte kimsenin tahmin bile edemediği en çok kupa kazanan hocalar ve oyuncular...