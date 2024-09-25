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Haberler Galeri Dünyanın en çok kupa kazanan hocaları ve oyuncuları belli oldu! Kimse tahmin edemedi: Süper Lig'den sadece bir hoca var...
Giriş Tarihi: 25.09.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 09:39

Dünyanın en çok kupa kazanan hocaları ve oyuncuları belli oldu! Kimse tahmin edemedi: Süper Lig'den sadece bir hoca var...

Futbolun en büyük aktörleri arasında yer alan teknik direktörler, futbol tarihine damga vurmaya devam ediyor. Pep Guardiola, Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti gibi dünyanın en önemli hocaları, futbolun değişimiyle birlikte sahada oynayan isimlerden daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Aynı zamanda birçok yıldız oyuncu onlarca kupa zaferi yaşadı. Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörlerini ve oyuncularını listelediğimizde sürpriz isimlerle de karşı karşıya geliyoruz. İşte kimsenin tahmin bile edemediği en çok kupa kazanan hocalar ve oyuncular...

Dünyanın en çok kupa kazanan hocaları ve oyuncuları belli oldu! Kimse tahmin edemedi: Süper Lig’den sadece bir hoca var...

Dünya futbolunda en çok kupa kazanan teknik direktörler ve oyuncular belli oldu. Futbol dünyasına adını altın harflerle kazıyan birçok hoca ve oyuncu bulunuyor. İşte dünyada en çok kupa kazanan hocalar ve o yıldız oyuncular...

Dünyanın en çok kupa kazanan hocaları ve oyuncuları belli oldu! Kimse tahmin edemedi: Süper Lig’den sadece bir hoca var...
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Dünyanın en çok kupa kazanan hocaları ve oyuncuları belli oldu! Kimse tahmin edemedi: Süper Lig’den sadece bir hoca var...

10- Giovanni Trapattoni: 23 kupa (Juventus x14, Inter x3, Bayern Munich x3, Benfica x1, Red Bull Salzburg)

Dünyanın en çok kupa kazanan hocaları ve oyuncuları belli oldu! Kimse tahmin edemedi: Süper Lig’den sadece bir hoca var...

9- Luiz Felipe Scolari: 24 kupa (Al Qadisiya x1, Kuveyt x1, Criciuma x1, Gremio x4, Palmeiras x6, Cruzeiro x1, Brezilya x2, Bunyodkor x1, Guangzhou Evergrande x7

Dünyanın en çok kupa kazanan hocaları ve oyuncuları belli oldu! Kimse tahmin edemedi: Süper Lig’den sadece bir hoca var...

8- Ottmar Hitzfeld: 26 kupa (SC Zug x1, Aarau x1, Grasshopper x5, Borussia Dortmund x5, Bayern Munich x14)

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