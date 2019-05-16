Dünyanın en değerli 50 kulübü belli oldu

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in yaptığı araştırmaya göre, 1,8 milyar dolarlık marka değeri ile Real Madrid dünyanın en değerli futbol kulübü olurken, listeye girebilen 50 futbol kulübünün toplam marka değeri 22 milyar 781 milyon dolara ulaştı. Listede Manchester United 1,7 milyar dolarlık marka değeriyle ikinci, Barcelona 1,6 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı, Türk kulüpleri ilk 50'de kendilerine yer bulamadı. (Anadolu Ajansı)

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