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Dünyanın en değerli 50 kulübü belli oldu

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in yaptığı araştırmaya göre, 1,8 milyar dolarlık marka değeri ile dünyanın en değerli kulübü olurken, listeye girebilen 50 futbol kulübünün toplam marka değeri 22 milyar 781 milyon dolara ulaştı. Listede 1,7 milyar dolarlık marka değeriyle ikinci, 1,6 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı, Türk kulüpleri ilk 50'de kendilerine yer bulamadı. (Anadolu Ajansı)

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Giriş Tarihi: 16.05.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 10:10
Dünyanın en değerli 50 kulübü belli oldu

Listede Manchester United 1,7 milyar dolarlık marka değeriyle ikinci, Barcelona 1,6 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı, Türk kulüpleri ilk 50'de kendilerine yer bulamadı.

Dünyanın en değerli 50 kulübü belli oldu


Köln
2019 Marka Değeri: 104

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Dünyanın en değerli 50 kulübü belli oldu


Mainz 05
2019 Marka Değeri: 113
2018 Marka Değeri: 123
Değişim: -7%

Dünyanın en değerli 50 kulübü belli oldu


Valencia
2019 Marka Değeri: 119

Dünyanın en değerli 50 kulübü belli oldu


Villarreal
2019 Marka Değeri: 127
2018 Marka Değeri: 143
Değişim: -11%

Dünyanın en değerli 50 kulübü belli oldu


Zenit
2019 Marka Değeri: 131
2018 Marka Değeri: 125
Değişim: 4%

Dünyanın en değerli 50 kulübü belli oldu



2019 Marka Değeri: 131
2018 Marka Değeri: 143
Değişim: -9%

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