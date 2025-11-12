Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri belli oldu
Giriş Tarihi: 12.11.2025 16:35 Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:47

Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmalar öncesinde milli takımların arasında en yüksek kadro değerine sahip takımlar belli oldu. Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız gibi isimlerin yer aldığı A Milli Futbol Takımımız da sıralamada kendine yer buldu. İşte Türkiye'nin sırası...

2025'in kasım ayı itibarıyla en yüksek kadro değerine sahip milli takımlar listesi belli oldu. A Milli Futbol Takımımız da listede bulunurken, listenin zirvesinde 1.33 milyar Euro'luk bir kadro yer aldı. İşte en değerli milli takımlar...

20 – Hırvatistan / 282,20 milyon Euro

19 – Kolombiya / 290,40 milyon Euro

18 – Ukrayna / 299 milyon Euro

17 – Ekvador / 320,30 milyon Euro

16 – Fas / 342,40 milyon Euro

15 - Senegal / 348 milyon Euro

14 – TÜRKİYE / 393 milyon Euro

13 – Danimarka / 411,30 milyon Euro

12 – Norveç / 457,90 milyon Euro

11 – Belçika / 472 milyon Euro

10 – İsveç / 515,90 milyon Euro

9 – Arjantin / 539,50 milyon Euro

8 – Almanya / 802 milyon Euro

7 – İtalya / 846 milyon Euro

6 – Hollanda / 885 milyon Euro

5 – Portekiz / 901 milyon Euro

4 – Brezilya / 913,30 milyon Euro

3 – İspanya / 989 milyon Euro

2 – Fransa / 1,23 milyar Euro

1– İngiltere / 1,33 milyar Euro