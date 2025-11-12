Giriş Tarihi: 12.11.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:47
Dünyanın en değerli milli takımları güncellendi! A Milli Takım'ın yeri belli oldu
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmalar öncesinde milli takımların arasında en yüksek kadro değerine sahip takımlar belli oldu. Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız gibi isimlerin yer aldığı A Milli Futbol Takımımız da sıralamada kendine yer buldu. İşte Türkiye'nin sırası...