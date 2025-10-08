Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım'ın yeri...
Giriş Tarihi: 08.10.2025 21:42 Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 21:58

Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım'ın yeri...

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleler öncesinde milli takımların arasında en yüksek kadro değerine sahip takımlar sıralandı. Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız gibi isimlerin yer aldığı A Milli Futbol Takımımız da sıralamada kendine yer buldu. İşte Türkiye'nin sırası...

Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

2025'in ekim ayı itibarıyla en yüksek kadro değerine sahip milli takımlar listesi belli oldu. A Milli Futbol Takımımız da listede bulunurken, listenin zirvesinde 1.09 milyar Euro'luk bir kadro yer aldı. İşte en değerli milli takımlar...

Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

20 – Kolombiya / 290,30 milyon Euro

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

19 - Senegal / 292,80 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

18 – Nijerya / 293,20 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

17 – ABD / 304,30 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

16 – Hırvatistan / 307,80 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

15 – Danimarka / 358,80 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

14 – Fas / 395,80 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

13 – Norveç / 428,90 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

12 – TÜRKİYE / 430 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

11 – İsveç / 459,90 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

10 – Belçika / 492 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

9 – Almanya / 770 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

8 – Arjantin / 772,20 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

7 – Hollanda / 778 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

6 – İtalya / 822 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

5 – Brezilya / 914,50 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

4 – Portekiz / 954 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

3 – İspanya / 996 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

2 – İngiltere / 1,01 milyar Euro

Dünyanın en değerli milli takımları sıralandı! İşte A Milli Takım’ın yeri...

1 – Fransa / 1,09 milyar Euro