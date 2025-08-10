Dünyanın en iyi 10 futbol hakemi belli oldu! Süper Lig’den hakem...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 10.08.2025 16:48 Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 16:49

Futbol maçlarında hakemler, kararlarıyla çok fazla tartışılıyor. Karşılaşmaların bitimiyle pek çok futbolsever tarafından eleştiriye maruz kalıyor. Ancak bazı hakemler de yönettikleri maçlarda tam not almayı başarıyor. İsviçre Zürih merkezleri International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), dünyanın en iyi hakemlerini açıkladı. Listede Süper Lig'den hakem yer aldı mı? İşte o liste...

IFFHS (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatikleri Federasyonu), dünyanın en iyi hakemlerini sıraladı. Listede farklı ülkelerden toplamda 10 hakem yer aldı.

Listede, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi yöneten Sloven hakem Slavko Vincic de yer aldı.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 FUTBOL HAKEMİ...

10- Wilton Sampaio / Brezilya

9- Raphael Claus / Brezilya

8- Anthony Taylor / İngiltere

7 - Szymon Marciniak / Polonya

6 - Felix Zwayer / Almanya

5- Michael Oliver / İngiltere

4- Clement Turpin / Fransa

3- Daniele Orsato / İtalya

2- Slavko Vincic / Slovenya

1- Francois Letexier / Fransa