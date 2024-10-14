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Haberler Galeri Dünyanın en iyi genç futbolcuları belli oldu! İlk 10’da tam 2 Türk oyuncumuz var: İşte 50 isimlik dev liste…
Giriş Tarihi: 14.10.2024 22:41 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 22:42

Dünyanın en iyi genç futbolcuları belli oldu! İlk 10’da tam 2 Türk oyuncumuz var: İşte 50 isimlik dev liste…

Dünyanın en iyi 50 genç yeteneğinin derlendiği liste, 2024 versiyonuyla bir kez daha futbolseverlerin karşısına çıktı. GOAL'ün hazırladığı merak edilen listede A Milli Takım'da forma giyen iki yıldız oyuncumuz da ilk 10'a girmeyi başardı. NXGN adı verilen listede dünya futboluna damga vurması beklenen birçok yıldız adayı bulunuyor. İşte tam 50 futbolcunun yer aldığı dünyanın en iyi genç yetenekleri...

Dünyanın en iyi genç futbolcuları belli oldu! İlk 10’da tam 2 Türk oyuncumuz var: İşte 50 isimlik dev liste…

Dünya futbolunun en yetenekli genç futbolcuları belli oldu. Merakla beklenen listede iki Türk yıldız oyuncu da yerini aldı.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 50 GENÇ YETENEĞİ

Dünyanın en iyi genç futbolcuları belli oldu! İlk 10’da tam 2 Türk oyuncumuz var: İşte 50 isimlik dev liste…

50.Jobe Bellingham (Sunderland)

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Dünyanın en iyi genç futbolcuları belli oldu! İlk 10’da tam 2 Türk oyuncumuz var: İşte 50 isimlik dev liste…

49.Nestory Irankunda (Adelaide United)

Dünyanın en iyi genç futbolcuları belli oldu! İlk 10’da tam 2 Türk oyuncumuz var: İşte 50 isimlik dev liste…

48.Benjamin Cremaschi (Inter Miami)

Dünyanın en iyi genç futbolcuları belli oldu! İlk 10’da tam 2 Türk oyuncumuz var: İşte 50 isimlik dev liste…

47.Sverre Nypan (Rosenborg)

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