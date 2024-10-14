Giriş Tarihi: 14.10.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024
22:42
Dünyanın en iyi genç futbolcuları belli oldu! İlk 10’da tam 2 Türk oyuncumuz var: İşte 50 isimlik dev liste…
Dünyanın en iyi 50 genç yeteneğinin derlendiği liste, 2024 versiyonuyla bir kez daha futbolseverlerin karşısına çıktı. GOAL'ün hazırladığı merak edilen listede A Milli Takım'da forma giyen iki yıldız oyuncumuz da ilk 10'a girmeyi başardı. NXGN adı verilen listede dünya futboluna damga vurması beklenen birçok yıldız adayı bulunuyor. İşte tam 50 futbolcunun yer aldığı dünyanın en iyi genç yetenekleri...