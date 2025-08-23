Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi bakın kim...
Giriş Tarihi: 23.08.2025 16:22 Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 16:23

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi bakın kim...

Futbolda fizik gücü günümüzde büyük bir önem arz ediyor. Ancak bazı futbolcular, fizikleri olmasa da zaman zaman çok büyük fark yaratıyor. Buna göre futbol tarihinin en büyük oyuncularından olan Lionel Messi, Diego Armando Maradona akla ilk gelen isimler olmuştur. Dijital spor yayıncısı GiveMeSport (GMS), dünyanın en kısa futbolcularını açıkladı. İşte o liste...

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi bakın kim...

Günümüz futbolunda fizik gücü artık daha fazla ön plana çıksa da kısa boylu oyuncuların zaman zaman fark yarattığı görülürken, boyutların önemi futbolda her zaman önemli olmamıştır.

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi bakın kim...

Buna göre futbol tarihinin en büyük oyuncularından olan Lionel Messi, Diego Armando Maradona akla ilk gelen isimler olmuştur

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi bakın kim...

Dijital spor yayıncısı GiveMeSport (GMS), dünyanın en kısa futbolcularını açıkladı. İşte listedeki yıldız isimler...

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi bakın kim...

10- Bernard / Brezilya (1.64)

Oynadığı takımlar: Shakhtar, Everton, Santos

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi bakın kim...

9- Ryan Fraser / İskoçya (1.63)

Oynadığı takımlar: Bournemouth, Newcastle United, Southampton

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi bakın kim...

8- Tariq Lamptey / Gana (1.63)

Oynadığı takımlar: Chelsea, Brighton Hove Albion

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi bakın kim...

7- Lorenzo Insigne / İtalya (1.63)

Oynadığı takımlar: Napoli, Toronto FC

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi bakın kim...

6- Alan Wright / İngiltere (1.63)

Oynadığı takımlar: Blackburn Rovers, Aston Villa

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi bakın kim...

5- Maximiliano Moralez / Arjantin (1.60)

Oynadığı takımlar: Atalanta, Racing Club, New York

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi bakın kim...

4- Jose Dominguez / Portekiz (1.60)

Oynadığı takımlar: Benfica, Sporting, Birmingham, Tottenham

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi bakın kim...

3- Madson / Brezilya (1.60)

Oynadığı takımlar: Corinthians, Juarez

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi bakın kim...

2- Daniel Villalva / Arjantin (1.59)

Oynadığı takımlar: Goias, Ferro, River Plate

Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi bakın kim...

1- Rui Barrios / Portekiz (1.58)

Oynadığı takımlar: Monaco, Marsilya, Porto, Juventus