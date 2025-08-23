Giriş Tarihi: 23.08.2025 16:22
Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! Zirvenin sahibi bakın kim...
Futbolda fizik gücü günümüzde büyük bir önem arz ediyor. Ancak bazı futbolcular, fizikleri olmasa da zaman zaman çok büyük fark yaratıyor. Buna göre futbol tarihinin en büyük oyuncularından olan Lionel Messi, Diego Armando Maradona akla ilk gelen isimler olmuştur. Dijital spor yayıncısı GiveMeSport (GMS), dünyanın en kısa futbolcularını açıkladı. İşte o liste...