Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı! Türkiye'den 3 stadyum listede yer aldı...
Giriş Tarihi: 20.01.2026 11:25

Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı! Türkiye’den 3 stadyum listede yer aldı...

Avrupa futbolunda rakipler için en zorlu deplasmanlar belli oldu. Taraftar baskısı, tribün gürültüsü ve maç atmosferi kriterlerine göre hazırlanan listede Almanya, İskoçya ve İngiltere'nin önde gelen statları ilk sıralarda yer alırken, Türkiye'den üç stadyum da Avrupa'nın en gürültülü statları arasına girmeyi başardı.

Avrupa futbolunda tribün atmosferiyle rakiplerine zor anlar yaşatan statlar açıklandı. Taraftar yoğunluğu ve gürültü seviyeleri dikkate alınarak hazırlanan listede, kıtanın önde gelen futbol ülkelerinin simge statları yer alırken Türkiye'den üç stadyum da ilk 15'e girdi.

1. BVB – Borussia Dortmund

Kapasite: 81.365

2. Celtic Park – Celtic FC

Kapasite: 61.411

3. RAMS Park – Galatasaray

Kapasite: 53.978

4. Rajko Mitic Stadyumu – Kızılyıldız

Kapasite: 53.000

5. Karaiskakis Stadyumu – Olympiakos

Kapasite: 32.115

6. Tüpraş Stadyumu – Beşiktaş

Kapasite: 42.590

7. Diego Armando Maradona Stadyumu – Napoli

Kapasite: 54.726

8. St. James' Park – Newcastle United

Kapasite: 52.405

9. San Mamés – Athletic Bilbao

Kapasite: 53.289

10. Elland Road – Leeds United

Kapasite: 37.792

11. Anfield – Liverpool

Kapasite: 53.394

12. Stade Geoffroy-Guichard – Saint-Étienne

Kapasite: 41.465

13. Chobani Stadyumu – Fenerbahçe

Kapasite: 50.530

14. Ibrox Stadium – Rangers

Kapasite: 50.817

15. De Kuip – Feyenoord

Kapasite: 51.117

