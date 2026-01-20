Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı! Türkiye’den 3 stadyum listede yer aldı...

Avrupa futbolunda tribün atmosferiyle rakiplerine zor anlar yaşatan statlar açıklandı. Taraftar yoğunluğu ve gürültü seviyeleri dikkate alınarak hazırlanan listede, kıtanın önde gelen futbol ülkelerinin simge statları yer alırken Türkiye'den üç stadyum da ilk 15'e girdi.