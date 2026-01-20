Haberler
Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı! Türkiye’den 3 stadyum listede yer aldı...
Giriş Tarihi: 20.01.2026 11:25
Avrupa futbolunda rakipler için en zorlu deplasmanlar belli oldu. Taraftar baskısı, tribün gürültüsü ve maç atmosferi kriterlerine göre hazırlanan listede Almanya, İskoçya ve İngiltere'nin önde gelen statları ilk sıralarda yer alırken, Türkiye'den üç stadyum da Avrupa'nın en gürültülü statları arasına girmeyi başardı.