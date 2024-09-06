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Haberler Galeri Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Bu isimleri kimse beklemiyordu
Giriş Tarihi: 06.09.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:15

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Bu isimleri kimse beklemiyordu

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 100 futbolcusu belli oldu. Hagi, Roberto Carlos, Messi ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerin yer aldığı listede bazı efsaneler zirvenin bir hayli uzağında kalırken, bazı futbolcuların sıralamadaki yerlerini ise kimse beklemiyordu. İşte aralarında Süper Lig'de de forma giyen oyuncular olan dünyanın en iyi 100 futbolcusunun yer aldığı o liste...

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Bu isimleri kimse beklemiyordu

Aralarında Hagi, Roberto Carlos, Messi ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerin de olduğu dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 100 futbolcusu belli oldu. Listedeki bazı futbolcular herkesi şaşırttı. İşte dünyanın en iyi 100 futbolcusunun yer aldığı o liste...

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Bu isimleri kimse beklemiyordu

100- Gheorghe Hagi

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Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Bu isimleri kimse beklemiyordu

99- Erwin Sanchez

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Bu isimleri kimse beklemiyordu

98- Michael Laudrup

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Bu isimleri kimse beklemiyordu

97- Didi

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