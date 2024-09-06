Giriş Tarihi: 06.09.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
15:15
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Bu isimleri kimse beklemiyordu
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 100 futbolcusu belli oldu. Hagi, Roberto Carlos, Messi ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerin yer aldığı listede bazı efsaneler zirvenin bir hayli uzağında kalırken, bazı futbolcuların sıralamadaki yerlerini ise kimse beklemiyordu. İşte aralarında Süper Lig'de de forma giyen oyuncular olan dünyanın en iyi 100 futbolcusunun yer aldığı o liste...