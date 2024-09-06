Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Bu isimleri kimse beklemiyordu

Aralarında Hagi, Roberto Carlos, Messi ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerin de olduğu dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 100 futbolcusu belli oldu. Listedeki bazı futbolcular herkesi şaşırttı. İşte dünyanın en iyi 100 futbolcusunun yer aldığı o liste...