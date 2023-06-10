Giriş Tarihi: 10.06.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 16:27

Efsane 2005 Şampiyonlar Ligi İstanbul finalinde sahadaydı, Eski Bursasporlu 18 yıl aradan sonra yine İstanbul’da finalde oynayacak!

Tüm dünyanın gözü 2023 Şampiyonlar Ligi İstanbul finalinde. 74 bin kapasiteli İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Inter ve Manchester City karşı karşıya gelecek. Birçokları tarafından Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi finali olarak kabul edilen 2005 İstanbul finalinden bir oyuncuysa, bu akşam oynanacak maçta görev alabilir. Manchester City'de oynayan oyuncu, 2005 finalinde Liverpool ile mutlu sona ulaşan oyuncu kadrosu arasında yer alıyordu. Daha sonra ülkemizde Bursaspor'da da oynayan oyuncunun kariyeri ve hayat hikayesi, günün güzel sürprizleri arasında yer alıyor.