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Haberler Galeri Efsane 2005 Şampiyonlar Ligi İstanbul finalinde sahadaydı, Eski Bursasporlu 18 yıl aradan sonra yine İstanbul’da finalde oynayacak!
Giriş Tarihi: 10.06.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 16:27

Efsane 2005 Şampiyonlar Ligi İstanbul finalinde sahadaydı, Eski Bursasporlu 18 yıl aradan sonra yine İstanbul’da finalde oynayacak!

Tüm dünyanın gözü 2023 Şampiyonlar Ligi İstanbul finalinde. 74 bin kapasiteli İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Inter ve Manchester City karşı karşıya gelecek. Birçokları tarafından Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi finali olarak kabul edilen 2005 İstanbul finalinden bir oyuncuysa, bu akşam oynanacak maçta görev alabilir. Manchester City'de oynayan oyuncu, 2005 finalinde Liverpool ile mutlu sona ulaşan oyuncu kadrosu arasında yer alıyordu. Daha sonra ülkemizde Bursaspor'da da oynayan oyuncunun kariyeri ve hayat hikayesi, günün güzel sürprizleri arasında yer alıyor.

Efsane 2005 Şampiyonlar Ligi İstanbul finalinde sahadaydı, Eski Bursasporlu 18 yıl aradan sonra yine İstanbul’da finalde oynayacak!

DEV KARŞILAŞMAYA SAATLER KALDI

2023 Şampiyonlar Ligi finaline az bir süre kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Manchester City ile Inter birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak. Devler Ligi Manchester City-Inter final maçı saat 20.00'da oynanacak ve mücadele şifresiz bir şekilde izlenebilecek.

Efsane 2005 Şampiyonlar Ligi İstanbul finalinde sahadaydı, Eski Bursasporlu 18 yıl aradan sonra yine İstanbul’da finalde oynayacak!

Maçla ilgili bilgiler arasında, Manchester City kadrosunda yer alan bir oyuncunun kariyeri ülkemizdeki futbolseverleri de yakından ilgilendiriyor. Daha önce Bursaspor'da başarıyla görev alan oyuncu, 2005'teki İstanbul finalinde de görev almıştı.

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Efsane 2005 Şampiyonlar Ligi İstanbul finalinde sahadaydı, Eski Bursasporlu 18 yıl aradan sonra yine İstanbul’da finalde oynayacak!

2005 İSTANBUL FİNALİ TARİHİN EN İYİLERİ ARASINDA YER ALIYOR

2005 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 25 Mayıs 2005'te İngiltere'nin Liverpool ve İtalya'nın Milan takımları arasında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 yenik kapatan İngiliz Liverpool takımı, ikinci devrede bulduğu üç golle maçı uzatmaya taşıdı. Golsüz geçen iki uzatma devresi sonrasındaki penaltı atışlarında İtalyan rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. kez mutlu sona ulaştı.

Efsane 2005 Şampiyonlar Ligi İstanbul finalinde sahadaydı, Eski Bursasporlu 18 yıl aradan sonra yine İstanbul’da finalde oynayacak!

2005 İstanbul Şampiyonlar Ligi finali, en unutulmaz finaller arasında yerini hala koruyor. İşte Liverpool kadrosunda yer alan o isim…

Efsane 2005 Şampiyonlar Ligi İstanbul finalinde sahadaydı, Eski Bursasporlu 18 yıl aradan sonra yine İstanbul’da finalde oynayacak!

MANCHESTER CITY'NIN KALESİNİ KORUYOR

2005 Şampiyonlar Ligi İstanbul finalinde Liverpool'un yedek kalecisi olan Scott Carson, Atatürk Olimpiyat Stadı'na tekrardan ayak basıyor.

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