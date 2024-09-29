Giriş Tarihi: 29.09.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
15:40
En çılgın futbolcuları seçtiler! Süper Lig’den tam 3 yıldız var: İşte o sıra dışı isimlerin listesi
İngiliz spor haberleri sitesi Bleacher Report, futbol tarihinin en 'çılgın' futbolcularını listeledi. Listede yolu Türkiye'den geçen 3 futbolcu da yer aldı. Saha içinde sergiledikleri hareketlerle ve saha dışındaki yaşantılarıyla oynadıkları döneme damga vuran bu futbolcular, tarihin en önemli futbolcuları arasında yer aldı. İşte o sıra dışı isimlerin listesi...