Giriş Tarihi: 26.11.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024
22:14
En değerli futbolcuları yetiştiren şehirler belli oldu! Türk futbolunun geleceğini yazıyorlar...
Türkiye'nin en değerli futbolcularını çıkaran iller ortaya çıktı. Bursa, İstanbul, Trabzon, Kocaeli gibi şehirlerin yer aldığı listede birbirinden değerli futbolcular bulunuyor. Transfermarkt tarafından hazırlanan liste, futbolseverlerin de ilgisini çekiyor. İşte Türk futbolunun geleceğini yazan ve adeta futbolcu fabrikası olan o şehirlerin listesi...