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Haberler Galeri En değerli futbolcuları yetiştiren şehirler belli oldu! Türk futbolunun geleceğini yazıyorlar...
Giriş Tarihi: 26.11.2024 22:12 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 22:14

En değerli futbolcuları yetiştiren şehirler belli oldu! Türk futbolunun geleceğini yazıyorlar...

Türkiye'nin en değerli futbolcularını çıkaran iller ortaya çıktı. Bursa, İstanbul, Trabzon, Kocaeli gibi şehirlerin yer aldığı listede birbirinden değerli futbolcular bulunuyor. Transfermarkt tarafından hazırlanan liste, futbolseverlerin de ilgisini çekiyor. İşte Türk futbolunun geleceğini yazan ve adeta futbolcu fabrikası olan o şehirlerin listesi...

En değerli futbolcuları yetiştiren şehirler belli oldu! Türk futbolunun geleceğini yazıyorlar...

Türkiye'de piyasa değeri en yüksek futbolcuları çıkaran şehirler belli oldu. Listenin ilk sıralarında yer alana iller ise şaşırtmadı. (Veriler Transfermarkt'tan alınmıştır)

İŞTE EN DEĞERLİ FUTBOLCULARI YETİŞTİREN İLLER

En değerli futbolcuları yetiştiren şehirler belli oldu! Türk futbolunun geleceğini yazıyorlar...

15- Sakarya: Toplam piyasa değeri 6.9 milyon euro

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En değerli futbolcuları yetiştiren şehirler belli oldu! Türk futbolunun geleceğini yazıyorlar...

14- Muğla: Toplam piyasa değeri 7.5 milyon euro

En değerli futbolcuları yetiştiren şehirler belli oldu! Türk futbolunun geleceğini yazıyorlar...

13- Samsun: Toplam piyasa değeri 8.4 milyon euro

En değerli futbolcuları yetiştiren şehirler belli oldu! Türk futbolunun geleceğini yazıyorlar...

12- Çorum: Toplam piyasa değeri 10.5 milyon euro

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