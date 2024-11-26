En değerli futbolcuları yetiştiren şehirler belli oldu! Türk futbolunun geleceğini yazıyorlar...

Türkiye'de piyasa değeri en yüksek futbolcuları çıkaran şehirler belli oldu. Listenin ilk sıralarında yer alana iller ise şaşırtmadı. (Veriler Transfermarkt'tan alınmıştır)

İŞTE EN DEĞERLİ FUTBOLCULARI YETİŞTİREN İLLER