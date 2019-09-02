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maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, maçını kaleme aldı...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 10:10
Erman Toroğlu Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 3'üncü haftasında , ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi dev maçı ve karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'un tartışmalı kararlarını yorumladı... İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

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Erman Toroğlu Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Maçtan önce dedikodusu bol, heyecanı bol ama kalitesi fazla olmayan bir karşılaşma bekleniyordu. Doksan dakika beklentileri boşa çıkarmadı.

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

20-25 dakika iyi futbol oynadı. Bu arada golü buldu. Sonra sahneye çıktı. O da golü buldu. Sonra ikisi de sahneye çıkamadılar. Golleri bulamadılar.

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Doksan dakikayı net pozisyonlara böldüğünüzde bence üçer, üçer altı pozisyon var. İki tane gol var.

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Aslında iki takımın da oynadıkları futbol, girdikleri pozisyonlar, attıkları goller hepsi eşit. Biri kazansaydı diğerine yazık olurdu. İkisi de kazanmayı hak etmediler.

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Hakem Fırat Aydınus da genelde iyi bir yönetim gösterdi. Fazla sarı karta girmedi. Bence Nwakaeme'ye gösterdiği sarı kart gereksizdi.

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