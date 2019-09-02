Erman Toroğlu Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını kaleme aldı... Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. SABAH'ın usta kalemi Erman Toroğlu dev maçı ve karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'un tartışmalı kararlarını yorumladı... İşte Erman Toroğlu'nun yazısı... Maçtan önce dedikodusu bol, heyecanı bol ama kalitesi fazla olmayan bir karşılaşma bekleniyordu. Doksan dakika beklentileri boşa çıkarmadı. 20-25 dakika Fenerbahçe iyi futbol oynadı. Bu arada golü buldu. Sonra Trabzonspor sahneye çıktı. O da golü buldu. Sonra ikisi de sahneye çıkamadılar. Golleri bulamadılar. Doksan dakikayı net pozisyonlara böldüğünüzde bence üçer, üçer altı pozisyon var. İki tane gol var. Aslında iki takımın da oynadıkları futbol, girdikleri pozisyonlar, attıkları goller hepsi eşit. Biri kazansaydı diğerine yazık olurdu. İkisi de kazanmayı hak etmediler. Hakem Fırat Aydınus da genelde iyi bir yönetim gösterdi. Fazla sarı karta girmedi. Bence Nwakaeme'ye gösterdiği sarı kart gereksizdi.