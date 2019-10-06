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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 06.10.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 10:56
Erman Toroğlu Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 7'nci haftasında , deplasmanda ile golsüz berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekipte Falcao, Luyindama ve Lemina kadroda yer almazken, başkent ekibi 86'ncı dakikada Ahmet Oğuz'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Erman Toroğlu Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı , - maçını analiz ederken, tartışmalı hakem kararlarını da yorumladı. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

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Erman Toroğlu Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bu sene uzun zamandır G.Saray, 'Ben futbol oynuyorum, iyi oynuyorum, şanssızım, hakemler haksızlık yapıyorlar, rakipler çok konuşuyorlar' diyorsa eğer ve ilave ediyorlarsa 'Benim hakkım yeniyor' diye; o zaman ben de ABD Başkanı Trump'ım!

Erman Toroğlu Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi

Aslında çok net G.Saray'ın sezon açılışından bugüne kadarki oynadığı futbolun karşılığı bir kelime ile anlatılabilir: Zavallı!

Erman Toroğlu Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bu kadar paralar, transferler, uçak karşılamaları, hepsi de fiyasko.. Toparlayabilirler mi, belki. Ama geçen seneki gibi olmaz bu iş.

Erman Toroğlu Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi

Karşındaki takımın bu maça kadar 2 puanı var. Toplama bir takım. Fazla da iddiası yok ligde, düşmesem kafi diyorlar.

Erman Toroğlu Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi

Ama G.Saray öyle mi? Atmaya gelince neredeyse Avrupa Şampiyonu olmaktan bahsedeceklerdi! Dün akşam G.Birliğili oyuncular biraz inansalar, karşılarındaki takımı G.Saray değil de sarı-kırmızılı bir Anadolu takımı gibi görseler; G.Saray üçlük olurdu!

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