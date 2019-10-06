Erman Toroğlu Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bu sene uzun zamandır G.Saray, 'Ben futbol oynuyorum, iyi oynuyorum, şanssızım, hakemler haksızlık yapıyorlar, rakipler çok konuşuyorlar' diyorsa eğer ve ilave ediyorlarsa 'Benim hakkım yeniyor' diye; o zaman ben de ABD Başkanı Trump'ım!