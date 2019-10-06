Erman Toroğlu Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında, Gençlerbirliği - Galatasaray maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 7'nci haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekipte Falcao, Luyindama ve Lemina kadroda yer almazken, başkent ekibi 86'ncı dakikada Ahmet Oğuz'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu, Gençlerbirliği - Galatasaray maçını analiz ederken, tartışmalı hakem kararlarını da yorumladı. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı... Bu sene uzun zamandır G.Saray, 'Ben futbol oynuyorum, iyi oynuyorum, şanssızım, hakemler haksızlık yapıyorlar, rakipler çok konuşuyorlar' diyorsa eğer ve ilave ediyorlarsa 'Benim hakkım yeniyor' diye; o zaman ben de ABD Başkanı Trump'ım! Aslında çok net G.Saray'ın sezon açılışından bugüne kadarki oynadığı futbolun karşılığı bir kelime ile anlatılabilir: Zavallı! Bu kadar paralar, transferler, uçak karşılamaları, hepsi de fiyasko.. Toparlayabilirler mi, belki. Ama geçen seneki gibi olmaz bu iş. Karşındaki takımın bu maça kadar 2 puanı var. Toplama bir takım. Fazla da iddiası yok ligde, düşmesem kafi diyorlar. Ama G.Saray öyle mi? Atmaya gelince neredeyse Avrupa Şampiyonu olmaktan bahsedeceklerdi! Dün akşam G.Birliğili oyuncular biraz inansalar, karşılarındaki takımı G.Saray değil de sarı-kırmızılı bir Anadolu takımı gibi görseler; G.Saray üçlük olurdu!