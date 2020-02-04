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  • Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor maçı 11'i

kararını verdi! İşte 'nin maçı 11'i

çeyrek final ilk maçında , 5 Şubat Çarşamba günü TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden 'a konuk olacak. Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetle morali bozulan sarı lacivertlilerde, teknik direktör kadroda revizyona gitmeyi düşünüyor. Deneyimli çalıştırıcı bu doğrultuda Trabzonspor maçında ilk 11'de görev alan 7 oyuncuyu dinlendirme kararı aldı. İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 00:20
Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor maçı 11'i

'ndaki serüvenine devam eden , çeyrek final ilk maçında GMG deplasmanına konuk olacak. Maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan sarı-lacivertliler, pas çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamladı.

Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor maçı 11'i

ANTRENMANDA SÜRPRİZ KONUKLAR

Sarı lacivertlilerin tesislerde sürpriz konukları vardı. Yardımcı antrenör Volkan Demirel'in davetlisi olarak Can Bartu Tesisleri'ne gelen Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Fenerbahçe Opet'in oyuncusu Damla Çakıroğlu, antrenmanın bir bölümünü izledi. İdari menajer Volkan Ballı'yla da bir süre sohbet eden iki sporcu, daha sonra tesislerden ayrıldı.

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Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor maçı 11'i

Öte yandan MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale yükselen GMG 'da maçının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Çarşamba günün oynanacak maçın hazırlıklarını tamamlayan Kırklarelispor'da başkan Volkan Can, sarı-lacivertlilerle oynayacakları karşılaşma ile ilgili konuştu.

Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor maçı 11'i

"EN BÜYÜK GURURUMUZ FENERBAHÇE'Yİ KIRKLARELİ'YE GETİRMEK"

Can, "Fenerbahçe maçına hazırlıklarını tamamladık, sakat cezalı oyuncumuz yok, tam kadro maça hazırız. Bizim en büyük gururumuz Fenerbahçe'yi Kırklareli'ye getirmek. Fenerbahçe bizim sıkletimiz değil. Skor ne olursa olsun şu an kazanan taraf biziz. Neden biziz? Hem ilimizin reklamınızı en iyi şekilde yapacağımızdan eminiz, hem de futbol şöleni yaşatacağımıza eminiz. Yeneriz, yeniliriz önemli değil, önemli olan centilmence bir maç olur. Önemli olan kazanıp kaybetmek değil, dostluktur. Bizimde hedefimiz var, hayallerimiz var. Hayallerimize devam etmek istiyoruz, hayallerimize 3 maç kaldı. İnşallah maçları iyi değerlendirebilirsek hayallerimizi gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor maçı 11'i

Kırklarelispor maçının hazırlıklarına 4 Şubat'ta gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör , Kırklareli ekibi karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor maçı 11'i

Tecrübeli teknik adamın, ligin 20. haftasında oynanan Trabzonspor maçının 11'inde yer alan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Max Kruse ve Vedat Muriç'i dinlendirmesi bekleniyor. Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Luiz Gustavo ile cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor karşısındaki muhtemel 11'i:

Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor maçı 11'i

HARUN TEKİN

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