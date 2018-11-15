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hayalindeki takımı açıkladı

'un başarılı kaptanı , hedeflerini aktardı ve formasını giymek istediği takımı açıkladı.

Giriş Tarihi: 15.11.2018 10:17 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 10:19
Ertuğrul Ersoy hayalindeki takımı açıkladı

Süper Lig'in en genç kaptanı unvanına sahip olan 'un başarılı futbolcusu , A Milli Takım kampında İHA'ya açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Ersoy hayalindeki takımı açıkladı

İsveç ve Ukrayna ile oynanacak olan karşılaşmalar öncesinde A Milli Takım kampına dahil edilen Ertuğrul, İsveç maçının çok önemli olduğuna dikkat çekti.

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Ertuğrul Ersoy hayalindeki takımı açıkladı

UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'nda kalmaları gerektiğini söyleyen Ertuğrul, "B Grubu'nda kalma maçı oynayacağız ve kazanırsak bu grupta kalabiliriz. Biz buraları hak eden bir takımız. Şanssızlıklar yaşadık ama inşallah bu maçı kazanıp olduğumuz yerde durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Ersoy hayalindeki takımı açıkladı

"DERLİ TOPLU VE İYİ BİR TAKIMIZ"

A Milli Takım'daki gençleşme operasyonuyla ilgili konuşan başarılı oyuncu şunları söyledi:

Ertuğrul Ersoy hayalindeki takımı açıkladı

"Her dönem böyle olmuştur. Bundan önceki dönemlerde de yaşça büyük olanlar kendi yerlerini daha genç arkadaşlara bırakır. Bu dönemler de sıkıntılı geçer."

Ertuğrul Ersoy hayalindeki takımı açıkladı

"Genç oyuncular bir anda büyük platformlarda daha zorlu ekiplere karşı adaptasyon problemi yaşayabilir. Ama biz derli toplu bir takımız ve iyi oyunculara sahibiz."

Ertuğrul Ersoy hayalindeki takımı açıkladı

"Bu geçiş dönemini de en iyi şekilde atlatabilecek kaliteye sahibiz. İnanıyorum ki bu takım oturduğu zaman ülkemizdeki insanları, bize inananları daha çok gururlandıracağız."

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