Ertuğrul Ersoy hayalindeki takımı açıkladı

Bursaspor'un başarılı kaptanı Ertuğrul Ersoy, hedeflerini aktardı ve formasını giymek istediği takımı açıkladı. Süper Lig'in en genç kaptanı unvanına sahip olan Bursaspor'un başarılı futbolcusu Ertuğrul Ersoy, A Milli Takım kampında İHA'ya açıklamalarda bulundu. İsveç ve Ukrayna ile oynanacak olan karşılaşmalar öncesinde A Milli Takım kampına dahil edilen Ertuğrul, İsveç maçının çok önemli olduğuna dikkat çekti. UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'nda kalmaları gerektiğini söyleyen Ertuğrul, 'B Grubu'nda kalma maçı oynayacağız ve kazanırsak bu grupta kalabiliriz. Biz buraları hak eden bir takımız. Şanssızlıklar yaşadık ama inşallah bu maçı kazanıp olduğumuz yerde durmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. 'DERLİ TOPLU VE İYİ BİR TAKIMIZ' A Milli Takım'daki gençleşme operasyonuyla ilgili konuşan başarılı oyuncu şunları söyledi: 'Her dönem böyle olmuştur. Bundan önceki dönemlerde de yaşça büyük olanlar kendi yerlerini daha genç arkadaşlara bırakır. Bu dönemler de sıkıntılı geçer.' 'Genç oyuncular bir anda büyük platformlarda daha zorlu ekiplere karşı adaptasyon problemi yaşayabilir. Ama biz derli toplu bir takımız ve iyi oyunculara sahibiz.' 'Bu geçiş dönemini de en iyi şekilde atlatabilecek kaliteye sahibiz. İnanıyorum ki bu takım oturduğu zaman ülkemizdeki insanları, bize inananları daha çok gururlandıracağız.'