EURO 2024 ÇEYREK FİNAL eşleşmeleri belli oluyor | EURO 2024 üst tura çıkan takımlar hangileri, çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi gün?

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu heyecanıyla devam ediyor. Son 16 turu birbirinden zorlu mücadelelere eşlik ederken, şu ana kadar çeyrek final biletini kapan takımlar; İsviçre, Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa ve Portekiz oldu. Bugün oynanacak Romanya-Hollanda ve Avusturya-Türkiye mücadeleleri ile son 16 etabı tamamlanmış olacak. Peki, EURO 2024 üst tura çıkan takımlar hangileri, çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi gün? İşte EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri…