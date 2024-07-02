Giriş Tarihi: 02.07.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
10:31
EURO 2024 ÇEYREK FİNAL eşleşmeleri belli oluyor | EURO 2024 üst tura çıkan takımlar hangileri, çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi gün?
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu heyecanı ile sürüyor. A Milli Futbol Takımımız, bugün Avusturya karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacak. Milliler karşılaşmadan galip ayrılırsa çeyrek finale çıkacak. Hal böyleyken, şu ana kadar ki EURO 2024 Çeyrek final eşleşmeleri ve üst tura çıkan takımlar merak ediliyor. Peki, EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman, hangi gün oynanacak? EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri son durum…