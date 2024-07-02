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Haberler Galeri EURO 2024 ÇEYREK FİNAL eşleşmeleri belli oluyor | EURO 2024 üst tura çıkan takımlar hangileri, çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi gün?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 10:31

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL eşleşmeleri belli oluyor | EURO 2024 üst tura çıkan takımlar hangileri, çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi gün?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu heyecanı ile sürüyor. A Milli Futbol Takımımız, bugün Avusturya karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacak. Milliler karşılaşmadan galip ayrılırsa çeyrek finale çıkacak. Hal böyleyken, şu ana kadar ki EURO 2024 Çeyrek final eşleşmeleri ve üst tura çıkan takımlar merak ediliyor. Peki, EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman, hangi gün oynanacak? EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri son durum…

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL eşleşmeleri belli oluyor | EURO 2024 üst tura çıkan takımlar hangileri, çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi gün?

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu heyecanıyla devam ediyor. Son 16 turu birbirinden zorlu mücadelelere eşlik ederken, şu ana kadar çeyrek final biletini kapan takımlar; İsviçre, Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa ve Portekiz oldu. Bugün oynanacak Romanya-Hollanda ve Avusturya-Türkiye mücadeleleri ile son 16 etabı tamamlanmış olacak. Peki, EURO 2024 üst tura çıkan takımlar hangileri, çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi gün? İşte EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri…

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL eşleşmeleri belli oluyor | EURO 2024 üst tura çıkan takımlar hangileri, çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi gün?

SON 16 TURU MÜCADELELERİ MİLLİLERİMİZ İLE SON BULUYOR!

Avrupa Futbol Şampiyonasında son 16 turu mücadeleleri A Milli Futbol Takımımızın Avusturya ile oynayacağı mücadelenin ardından son bulacak. Millilerimiz karşılaşmadan galip ayrılırsa adını çeyrek finale yazdıran son takım olacak.

Son 16 turu karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte adını çeyrek finale yazdıracak toplam 8 takım belli olacak.

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EURO 2024 ÇEYREK FİNAL eşleşmeleri belli oluyor | EURO 2024 üst tura çıkan takımlar hangileri, çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi gün?

ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

Son 16 turunda gösterdiği mücadeleye hak kazanan takımlar sırasıyla;

İsviçre

Almanya

İngiltere

İspanya

Fransa

Portekiz

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL eşleşmeleri belli oluyor | EURO 2024 üst tura çıkan takımlar hangileri, çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi gün?

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonaya verilen 3 günlük aranın ardından çeyrek final karşılaşmaları 5-6 Temmuz 2024 tarihleri arasında oynanacak. Yarı final maçları 9-10 Temmuz tarihinde oynanacak.Avrupa Şampiyonası'nda final 14 Temmuz tarihinde Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL eşleşmeleri belli oluyor | EURO 2024 üst tura çıkan takımlar hangileri, çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi gün?

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

1. Maç: İspanya | Almanya

2. Maç: Portekiz | Fransa

3. Maç: İngiltere | İsviçre

4. Maç: Romanya - Hollanda | Avusturya - Türkiye galipleri

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