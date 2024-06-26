EURO 2024 ne zaman bitiyor? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final, yarı final ve final maç tarihleri

Giriş Tarihi: 26.06.2024 01:25
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
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Avrupa Futbol Şampiyonası müsabakaları hız kesmeden devam ediyor. Grup aşaması maçları 26 Haziran tarihinde son bulacak. Grup maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turuna katılacak olan takımlar netleşecek. A,B,C,D,E ve F grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura çıkmaya hak kazanacak. EURO 2024'te son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçı programları belli oldu. Peki, EURO 2024 ne zaman bitiyor, final ne zaman? İşte, son 16 turu maç fikstürü!