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Haberler Galeri EURO 2024 ne zaman bitiyor? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final, yarı final ve final maç tarihleri
Giriş Tarihi: 26.06.2024 01:25 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 01:26

EURO 2024 ne zaman bitiyor? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final, yarı final ve final maç tarihleri

Avrupa Futbol Şampiyonası müsabakaları hız kesmeden devam ediyor. Grup aşaması maçları 26 Haziran tarihinde son bulacak. Grup maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turuna katılacak olan takımlar netleşecek. A,B,C,D,E ve F grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura çıkmaya hak kazanacak. EURO 2024'te son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçı programları belli oldu. Peki, EURO 2024 ne zaman bitiyor, final ne zaman? İşte, son 16 turu maç fikstürü!

EURO 2024 ne zaman bitiyor? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final, yarı final ve final maç tarihleri

Avrupa Futbol Şampiyonası 14 Haziran tarihinde başladı. EURO 2024'de üçüncü grup maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turu karşılaşması gerçekleşecek. 16 takımın bulunacağı karşılaşmalarda elemeler tek maç usulüne göre yapılacak ve kazanan takımlar çeyrek final maçlarında mücadele edecek. Peki, EURO 2024 ne zaman bitiyor, final ne zaman? İşte, Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maç tarihleri!

EURO 2024 ne zaman bitiyor? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final, yarı final ve final maç tarihleri

EURO 2024 GRUP MAÇLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası, İskoçya ve Almanya arasında 14 Haziran'da oynanan açılış mücadelesiyle başladı. Final karşılaşması ise 14 Temmuz'da oynanacak.

Grup maçları 26 Haziran'da sona erdikten sonra son 16 turuna yükselecek 16 takım belli olacak. 12 takım gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlardan oluşurken en iyi dört grup üçüncüsü de adını üst tura yazdıracak.

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EURO 2024 ne zaman bitiyor? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final, yarı final ve final maç tarihleri

Son 16 turu mücadeleleri 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanırken Çeyrek Final maçlar 5-6 Temmuz, Yarı Final maçları 9-10 Temmuz ve final maçı 14 Temmuz'da oynanacak.

EURO 2024 ne zaman bitiyor? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final, yarı final ve final maç tarihleri

ÜÇ TAKIM TURNUVAYA VEDA ETTİ

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bazı gruplarda maçlar tamamlandı. İskoçya turnuvaya veda eden ilk takım olurken Polonya ve Arnavutluk gibi takımlar elendi.

EURO 2024 ne zaman bitiyor? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final, yarı final ve final maç tarihleri

SON 16'YI GARANTİLEDİ!

Şampiyonada Almanya ve İspanya son 16 turuna kalırken A Milli Takım'ın grubunda yer alan Portekiz son 16'ya kalmayı garantiledi.

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