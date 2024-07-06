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Haberler Galeri EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ TÜRKİYE: Türkiye Hollanda'yı yenerse rakibi kim olacak, hangi takım? A Milli Takım muhtemel rakibi!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 11:42

EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ TÜRKİYE: Türkiye Hollanda'yı yenerse rakibi kim olacak, hangi takım? A Milli Takım muhtemel rakibi!

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında Türkiye çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Bu noktada gözler maç gününe çevrildi. Karşılaşmanın sonucu merakla beklenirken "Türkiye Hollanda'yı Yenerse Rakibi Kim Olacak?" sorusu yanıt arıyor. Türkiye, tarihinde Hollanda arasında gerçekleşen resmi karşılaşmaların 8'i Dünya Kupası, 2'si de Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında oynandı. Bu karşılaşmaların 4'ünü Türkiye 6'sını ise Hollanda kazanırken, 4 maçta beraberlikle sonuçlandı. Peki, Türkiye Hollanda'yı yenerse rakibi kim olacak, hangi takım? İşte, EURO 2024 yarı final eşleşmeleri ve A Milli Takım'ın muhtemel rakibi!

EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ TÜRKİYE: Türkiye Hollanda’yı yenerse rakibi kim olacak, hangi takım? A Milli Takım muhtemel rakibi!

EURO 2024'te çeyrek finale kalan takımlar İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, İsviçre, Hollanda ve Türkiye oldu. Yarı finalin ilk eşleşmesi belli oldu. Finale yükselen ilk iki takım İspanya ve Fransa oldu. İngiltere- İsviçre eşleşmesinin kazananı ise Hollanda - Türkiye maçının galibiyle oynayacak. Peki, Türkiye Hollanda'yı yenerse rakibi kim olacak, hangi takım? İşte, A Milli Takım muhtemel rakibi!

EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ TÜRKİYE: Türkiye Hollanda’yı yenerse rakibi kim olacak, hangi takım? A Milli Takım muhtemel rakibi!

TÜRKİYE HOLLANDA'YI ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Avrupa Şampiyonası'nda yarı final eşleşmeleri netlik kazandı.

A Milli Takım, Holllanda karşısında kazanması durumunda son 4 takım arasında yer alacak.

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EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ TÜRKİYE: Türkiye Hollanda’yı yenerse rakibi kim olacak, hangi takım? A Milli Takım muhtemel rakibi!

EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Milliler, yarı finalde İngiltere - İsviçre eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.

Şampiyonanın diğer ayağında ise Almanya - İspanya eşleşmesinin galibi Portekiz - Fransa mücadelesinin kazananıyla oynayacak.

EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ TÜRKİYE: Türkiye Hollanda’yı yenerse rakibi kim olacak, hangi takım? A Milli Takım muhtemel rakibi!

A MİLLİ TAKIM 15. KEZ HOLLANDA İLE KARŞILAŞACAK

Ay-yıldızlı temslcimiz tarihinde 15 kez Hollanda ile karşılaşmaya hazırlanıyor. İki ülke A milli Futbol takımları arasında ilki 1958'de oynanan ve Türkiye'nin Metin Oktay'ın golleriyle 2-1 kazandığı özel maçla başlayan rekabette geride kalan 14 karşılaşmadan 4'ünü Türkiye, 6'sını Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ TÜRKİYE: Türkiye Hollanda’yı yenerse rakibi kim olacak, hangi takım? A Milli Takım muhtemel rakibi!

EURO 2024 MAÇ PROGRAMI

YARI FİNAL MAÇLARI:

9-10 Temmuz

FİNAL:

14 Temmuz

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