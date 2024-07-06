EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ TÜRKİYE: Türkiye Hollanda’yı yenerse rakibi kim olacak, hangi takım? A Milli Takım muhtemel rakibi!

EURO 2024'te çeyrek finale kalan takımlar İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, İsviçre, Hollanda ve Türkiye oldu. Yarı finalin ilk eşleşmesi belli oldu. Finale yükselen ilk iki takım İspanya ve Fransa oldu. İngiltere- İsviçre eşleşmesinin kazananı ise Hollanda - Türkiye maçının galibiyle oynayacak. Peki, Türkiye Hollanda'yı yenerse rakibi kim olacak, hangi takım? İşte, A Milli Takım muhtemel rakibi!