EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ TÜRKİYE: Türkiye Hollanda’yı yenerse rakibi kim olacak, hangi takım? A Milli Takım muhtemel rakibi!

Giriş Tarihi: 06.07.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
11:42
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında Türkiye çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Bu noktada gözler maç gününe çevrildi. Karşılaşmanın sonucu merakla beklenirken "Türkiye Hollanda'yı Yenerse Rakibi Kim Olacak?" sorusu yanıt arıyor. Türkiye, tarihinde Hollanda arasında gerçekleşen resmi karşılaşmaların 8'i Dünya Kupası, 2'si de Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında oynandı. Bu karşılaşmaların 4'ünü Türkiye 6'sını ise Hollanda kazanırken, 4 maçta beraberlikle sonuçlandı. Peki, Türkiye Hollanda'yı yenerse rakibi kim olacak, hangi takım? İşte, EURO 2024 yarı final eşleşmeleri ve A Milli Takım'ın muhtemel rakibi!