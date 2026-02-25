Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLIYOR! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 25.02.2026 18:35

EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLIYOR! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de heyecan dorukta! Temsilcimiz Anadolu Efes, zorlu Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor. Peki, Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev müsabakanın tüm detayları ve kritik maç öncesi son gelişmeler.

  • ABONE OL
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLIYOR! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) 29. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, Belgrad deplasmanına konuk oluyor. Kritik haftalara girilirken galibiyet serisini sürdürmek isteyen lacivert-beyazlılar, Belgrade Arena'da Sırp taraftarlar önünde sahaya çıkacak. Basketbolseverler bu önemli randevunun başlangıç saatini ve ekran yayın bilgilerini merakla araştırıyor.

EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLIYOR! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

EuroLeague arenasındaki bu dev kapışma, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Belgrade Arena'da gerçekleştirilecek müsabaka, Türkiye saati ile 22:30'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLIYOR! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Maçın canlı yayın hakları ise S Sport 2 ve S Sport Plus platformlarında bulunuyor.

EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLIYOR! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

TEMSİLCİMİZ ANADOLU EFES'İN FORM DURUMU

Anadolu Efes, EuroLeague'de son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çekiyor. Son 3 maçını kazanarak play-off yolunda moral bulan temsilcimiz, bu galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLIYOR! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sırp ekibi Kızılyıldız, evinde oynamanın verdiği avantajı en iyi şekilde kullanmak isteyen, sert savunmasıyla bilinen bir takım. Belgrad deplasmanı, atmosferiyle her zaman Avrupa'nın en zorlu duraklarından biri olarak kabul ediliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!