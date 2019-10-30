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Falcao'dan itiraf geldi!

'da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve uzun süredir sahalardan uzak olduğu için tepkileri üzerine çeken 'dan itiraf gibi açıklama geldi...

MEHMET ÖZCAN Spor
Giriş Tarihi: 30.10.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 11:11
Falcao'dan itiraf geldi!

'da bir aydır gündemi meşgul eden 'nun sakatlık ve sağlık durumu ile ilgili, her kafadan bir ses çıkıyor.

Falcao'dan itiraf geldi!

Aşil tendinopatisi teşhisi nedeniyle PSG maçından beri sahalardan uzak kalan Falcao konusunda teknik heyet ve sağlık heyetine eleştiriler de gelmeye başladı.

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Falcao'dan itiraf geldi!

Sivas, Real Madrid ve Beşiktaş'tan sonra Rize maçını da kaçıracak Kolombiyalı golcü ise faturayı kendisine kesti.

Falcao'dan itiraf geldi!

Sakatlık süreciyle ilgili öz eleştiri yapıp "Hata benim" diyen Falcao'nun itirafı şöyle:

Falcao'dan itiraf geldi!

"Monaco'da transferimden dolayı sezona iyi hazırlanamadım. Geldiğimde de idman eksiğim vardı."

Falcao'dan itiraf geldi!

"Ancak taraftarın sevgisine karşılık vermek için hemen oynamak istedim. Yüzde yüz hazır olmadan oynamamalıydım"

Falcao'dan itiraf geldi!

BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM!

'a aşık olduğunu söyleyen Falcao sözlerini şöyle sürdürdü:

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