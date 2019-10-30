Falcao'dan itiraf geldi!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve uzun süredir sahalardan uzak olduğu için tepkileri üzerine çeken Radamel Falcao'dan itiraf gibi açıklama geldi... Galatasaray'da bir aydır gündemi meşgul eden Radamel Falcao'nun sakatlık ve sağlık durumu ile ilgili, her kafadan bir ses çıkıyor. Aşil tendinopatisi teşhisi nedeniyle PSG maçından beri sahalardan uzak kalan Falcao konusunda teknik heyet ve sağlık heyetine eleştiriler de gelmeye başladı. Sivas, Real Madrid ve Beşiktaş'tan sonra Rize maçını da kaçıracak Kolombiyalı golcü ise faturayı kendisine kesti. Sakatlık süreciyle ilgili öz eleştiri yapıp 'Hata benim' diyen Falcao'nun itirafı şöyle: 'Monaco'da transferimden dolayı sezona iyi hazırlanamadım. Geldiğimde de idman eksiğim vardı.' 'Ancak taraftarın sevgisine karşılık vermek için hemen oynamak istedim. Yüzde yüz hazır olmadan oynamamalıydım' BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM! Galatasaray'a aşık olduğunu söyleyen Falcao sözlerini şöyle sürdürdü: