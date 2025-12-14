Fatih Tekke: “Hakemden memnun değilim”

Kritik maçtı her iki takım için de... Çok çok da olumlu bir maçtı bir yandan. Hatalar da oluyor. Biz çok coşkulu başladık ama istemediğimiz anlarda yakalandık. Oyuncuların bir şey olmaz dediği anda... Onlara da bir şey yapamıyoruz. Beşiktaş takımının oyun şablonu, yerleşimleri var ama özellikle Cerny'nin içeride, bazen 4-2-3-1 bazen 4-3-3 oynuyorlar. Gezgin oynuyor. Yan toplardan ve geçişten çok endişeliydim. 2 tane havaya vurulan top gol oldu. Anları değerlendirecek kaliteli oyuncuları var.