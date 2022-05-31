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Haberler Galeri Fenerbahçe anlaşıp Jorge Jesus’u İstanbul’a getiriyor! Jorge Jesus kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?
Giriş Tarihi: 31.05.2022 22:59 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 23:00

Fenerbahçe anlaşıp Jorge Jesus’u İstanbul’a getiriyor! Jorge Jesus kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Jorge Jesus'un uçağının İstanbul'a doğru yola çıktığı belirtildi. Gece geç saatlerde Portekiz'den yola çıkan uçağın bu gece İstanbul'a ineceği belirtildi. Gün içerisinde Portekizli hoca ile anlaşıldığı belirtildi. Hocayla Fenerbahçe yönetimi prensip anlaşmasına vardı. Ankara'dan kalkan özel uçak Portekiz'e giderek Jorge Jesus ve yardımcılarını alacak. 00.00 gibi uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Taraftarlar da Jorge Jesus kimdir sorusunu sormakta. Peki, Jorge Jesus kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar…

Fenerbahçe anlaşıp Jorge Jesus’u İstanbul’a getiriyor! Jorge Jesus kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Portekiz'de görüştüğü Jorge Jesus, bu gece yarısı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak. Prensipte anlaşılan hoca ile son görüşmeler İstanbul'da yapılacak. Yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a gelen hoca için Jorge Jesus hangi takımları çalıştırdı, kaç yaşında gibi sorular yöneltiliyor. Peki, Jorge Jesus kimdir? İşte detaylar…

Fenerbahçe anlaşıp Jorge Jesus’u İstanbul’a getiriyor! Jorge Jesus kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

JORGE JESUS KİMDİR?

Asıl adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus olan Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 doğumludur. Babası, zamanında Sporting Lizbon'da forma giymiş Virgolino Antonio de Jesus'tur. İlk futbolculuk kariyerine 1973 yılında başladı. 8 yıl boyunca Portekiz 1. Ligi'nde forma giydi. 8 yılda 166 maçta 14 gol attı. 36 yaşında futbolu bıraktı.

Teknik direktörlük kariyerine 1989 yılında Amora ile başladı

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Fenerbahçe anlaşıp Jorge Jesus’u İstanbul’a getiriyor! Jorge Jesus kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

JORGE JESUS BAŞARILARI

3 Portekiz Şampiyonluğu

6 Portekiz Lig Kupası

1 Brezilya Süper Kupası

1 Brezilya Kupası

Fenerbahçe anlaşıp Jorge Jesus’u İstanbul’a getiriyor! Jorge Jesus kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

1 Copa Libertadores

1 Sudamericana

2 Portekiz Süper Kupa

2 Suudi Arabistan Süper Kupası

Fenerbahçe anlaşıp Jorge Jesus’u İstanbul’a getiriyor! Jorge Jesus kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

JORGE JESUS ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

1989-1993 Amora

1993-1996 Felgueiras

1997-1999 Felgueiras

1998 União Madeira

1998-2000 Estrela Amadora

2000-2002 Vitória Setúbal

2002-2003 Estrela Amadora

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