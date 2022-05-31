Giriş Tarihi: 31.05.2022 22:59 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 23:00

Fenerbahçe anlaşıp Jorge Jesus’u İstanbul’a getiriyor! Jorge Jesus kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Jorge Jesus'un uçağının İstanbul'a doğru yola çıktığı belirtildi. Gece geç saatlerde Portekiz'den yola çıkan uçağın bu gece İstanbul'a ineceği belirtildi. Gün içerisinde Portekizli hoca ile anlaşıldığı belirtildi. Hocayla Fenerbahçe yönetimi prensip anlaşmasına vardı. Ankara'dan kalkan özel uçak Portekiz'e giderek Jorge Jesus ve yardımcılarını alacak. 00.00 gibi uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Taraftarlar da Jorge Jesus kimdir sorusunu sormakta. Peki, Jorge Jesus kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar…