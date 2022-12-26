FENER - EFES MAÇI | Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı yayın kanalı

EuroLeague temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes Basketbol Süper Lig'de karşı karşıya geliyor. Puan durumunda birbirlerini takip eden iki takım sarı lacivertli ekibin evinde karşılaşacak. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarlar Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda sorusuna yanıt aramaya başladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. Hafta karşılaşması için gözler maç saatine çevrildi. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fener Efes basket maçı canlı yayın ve kadro bilgisi…