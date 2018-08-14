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- maçından kareler

3. ön eleme turu rövanş karlılaşmasında , ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Karşılaşmaya damga vuran anlar ise maç sonunda yaşandı.

Giriş Tarihi: 14.08.2018 23:54 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 00:07
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- maçından kareler
Fenerbahçe - Benfica maçından kareler

"'nden 3. ön eleme turunun rövanşında Portekiz'in takımıyla 1-1 berabere kalarak elenen , Şampiyonlar Ligi hedefinde başarılı olamadı.

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- maçından kareler
Fenerbahçe - Benfica maçından kareler

Turun ilk maçında deplasmanda 'ya 1-0 yenilen, Ülker Stadı'nda konuk ettiği rakibiyle 1-1 berabere kalan , hasretini 10 sezona çıkardı.

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- maçından kareler
Fenerbahçe - Benfica maçından kareler

, maçta 26. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti.

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- maçından kareler
Fenerbahçe - Benfica maçından kareler

Bu golden sonra turu geçmek için yemeden 3 gol ihtiyacı olan , taraftarının desteğini arkasına alarak devrenin sonunda kalesinde baskı kurdu. Bu baskı 45+1. dakikada Alper Potuk'un golüyle sonuçlandı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

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- maçından kareler
Fenerbahçe - Benfica maçından kareler

İkinci yarıda , tur için gerekli olan golleri atamadı ve maç 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

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- maçından kareler
Fenerbahçe - Benfica maçından kareler

son olarak 2008-2009 sezonunda 'nde gruplara kalmıştı.

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- maçından kareler
Fenerbahçe - Benfica maçından kareler

Maç sonunda Ülker Stadyumu'nda duygu dolu anlar yaşandı.

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