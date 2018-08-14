Fenerbahçe - Benfica maçından kareler

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karlılaşmasında Fenerbahçe, Benfica ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Karşılaşmaya damga vuran anlar ise maç sonunda yaşandı. 'UEFA Şampiyonlar Ligi'nden 3. ön eleme turunun rövanşında Portekiz'in Benfica takımıyla 1-1 berabere kalarak elenen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefinde başarılı olamadı. Turun ilk maçında deplasmanda Benfica'ya 1-0 yenilen, Ülker Stadı'nda konuk ettiği rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini 10 sezona çıkardı. Benfica, maçta 26. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra turu geçmek için yemeden 3 gol ihtiyacı olan Fenerbahçe, taraftarının desteğini arkasına alarak devrenin sonunda Benfica kalesinde baskı kurdu. Bu baskı 45+1. dakikada Alper Potuk'un golüyle sonuçlandı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi. İkinci yarıda Fenerbahçe, tur için gerekli olan golleri atamadı ve maç 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Fenerbahçe son olarak 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmıştı. Maç sonunda Ülker Stadyumu'nda duygu dolu anlar yaşandı.