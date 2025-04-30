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Haberler Galeri Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de FB-BJK derbi maçı heyecanı!
Giriş Tarihi: 30.04.2025 13:52 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 13:54

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de FB-BJK derbi maçı heyecanı!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı tarihine geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig 34. haftada yaşanacak derbi heyecanında futbolseverler ekran başında yerlerini alıyor. Şükrü Saraçoğlu'nun sahne olacağı karşılaşmada heyecan dorukta. Sarı lacivertliler liderlik yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisinde duruyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de FB-BJK derbi maçı heyecanı!

Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri sezonun son kritik maçlarında. İki takımın da hedefi puan yükseltmek. Sarı lacivertli takımın evinde oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı. Peki; Süper Lig Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de FB-BJK derbi maçı heyecanı!

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Süper Lig 34. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı 4 Mayıs Pazar günü oynanacak. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de FB-BJK derbi maçı heyecanı!

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA?

FB-BJK derbisi ve diğer Süper Lig maçlarının beIN Sports ekranlarından takip edilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de FB-BJK derbi maçı heyecanı!

FENERBAHÇE KALAN MAÇLAR

4 Mayıs Fenerbahçe-Beşiktaş

11 Mayıs Başakşehir-Fenerbahçe

18 Mayıs Fenerbahçe-Eyüpspor

25 Mayıs Hatayspor-Fenerbahçe

1 Haziran Fenerbahçe-Konyaspor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de FB-BJK derbi maçı heyecanı!

BEŞİKTAŞ KALAN MAÇLAR

4 Mayıs Fenerbahçe-Beşiktaş

11 Mayıs Beşiktaş-Adana Demirspor

18 Mayıs Alanyaspor-Beşiktaş

25 Mayıs Beşiktaş-Rizespor

1 Haziran Bodrumspor-Beşiktaş