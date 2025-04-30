Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de FB-BJK derbi maçı heyecanı!

Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri sezonun son kritik maçlarında. İki takımın da hedefi puan yükseltmek. Sarı lacivertli takımın evinde oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı. Peki; Süper Lig Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?