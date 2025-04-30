Giriş Tarihi: 30.04.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
13:54
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de FB-BJK derbi maçı heyecanı!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı tarihine geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig 34. haftada yaşanacak derbi heyecanında futbolseverler ekran başında yerlerini alıyor. Şükrü Saraçoğlu'nun sahne olacağı karşılaşmada heyecan dorukta. Sarı lacivertliler liderlik yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisinde duruyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?