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Bojan Krkic için girişimlere başladı

İspanyol basınından için flaş bir iddia geldi.

Giriş Tarihi: 08.07.2018 11:54 Güncelleme Tarihi: 08.07.2018 11:55
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Bojan Krkic için girişimlere başladı
Fenerbahçe Bojan Krkic için girişimlere başladı

Futbolda yeni bir yapılanmaya giden 'yle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

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Bojan Krkic için girişimlere başladı
Fenerbahçe Bojan Krkic için girişimlere başladı

Mundo Deportivo' da yer alan habere göre, sarı-lacivertliler Bojan Krkic ile ilgileniyor. , yıldız futbolcuyu transfer edebilmek için girişimlere başladı.

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Bojan Krkic için girişimlere başladı
Fenerbahçe Bojan Krkic için girişimlere başladı

Bonservisi Stoke City'nin elinde bulunan 27 yaşındaki futbolcu, takımın küme düşmesi nedeniyle İngiltere'den ayrılmaya çok yakın. Geçtiğimiz sezonu Alaves'te kiralık geçiren Sırp asıllı İspanyol oyuncuyu Stoke City de göndermeye sıcak bakıyor.

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Bojan Krkic için girişimlere başladı
Fenerbahçe Bojan Krkic için girişimlere başladı

Kiralık gittiği Alaves'te yalnızca 17 maçta forma giyebilen Krkic'in peşinde 'nin yanı sıra başka kulüpler de var. İddiaya göre Nice, AEK, Celta Vigo ve New England Revolution, Krkic transferinde Fenerbahçe'yle rekabet ediyor.

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Bojan Krkic için girişimlere başladı
Fenerbahçe Bojan Krkic için girişimlere başladı

Şu anki piyasa değeri yalnızca 1,5 milyon euro olan oyuncunun 'ye transfer olma ihtimali bir hayli yüksek olarak değerlendiriliyor. (Goal)

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Bojan Krkic için girişimlere başladı
Fenerbahçe Bojan Krkic için girişimlere başladı
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Bojan Krkic için girişimlere başladı
Fenerbahçe Bojan Krkic için girişimlere başladı
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