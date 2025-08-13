Fenerbahçe - Feyenoord maçı sonrası övgü dolu sözler! "Maçın kahramanı oldular..."

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Fenerbahçe, 2-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Feyenoord'u 5-2 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilere turu; Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca'nın golleri getirdi. kaydetti. Kanarya, play-off turunda ise Benfica ile eşleşti. SABAH Spor'un usta yazarları; Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk ve Mustafa Çulcu, karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Bilgiç, iki yıldızı övdü. İşte değerlendirmeler...

Fenerbahçe, 20-27 Ağustos tarihlerinde play-off'ta Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica ile karşı karşıya gelecek.

SABAH Spor'un usta kalemleri, FenerbahçeFeyenoord maçını ve hakem performansını değerlendirdi. İşte yorumlar…

GÜRCAN BİLGİÇ: Kadıköy ruhu da geri döndü!

Değişim ile başlamak, taraftarın ve camianın üstündeki "umutsuzluk" bulutlarını dağıtmaları gerekiyordu. Düşüncesine maça gidenlere, "Bitmeden protesto yapmayın" çağrıları vardı. Yani; bitince yapabilirsiniz. Oyun, çaba veya futbolun cilveleri umurunda değil kimsenin… Ya yenip; turu geçecekler, ya da tribünlerin öfkesini yaşayacaklar. Bu baskının üstüne bir de "garip" gol eklendi. Fenerbahçe hücum ederken, sahipsiz topu eliyle düzeltti kaleci İrfan Can… Hakem düdük çalmamış, ayağıyla da çok rahat kontrol edebilirdi. Ama dedik ya, maça değil arenaya çıkmışlardı. Kimsenin aklı başında değil.

"SZYMANSKI VE BROWN MAÇIN KAHRAMANI"

Devreyi 2-1 bitiren gollerle birlikte maç "güvenli alana" geldi. Tribün mırıldanmaları, "Bu takım yapar" fikrine kavuştu. Sinerji sahaya da yansıdı, iyi başladılar ikinci yarıya. Fred'in değme forvetleri kıskandıran plasesiyle, ikinci maç başladı. Artık tur Fenerbahçe'deydi, ama top Feyenoord'da… Mourinho'nun takımı çekildi kendi sahasına, verdi pozisyonları rakiplere. İlk goldeki büyük hatasını düzeltti, iki net pozisyonu engelledi. Tartışılan Szymanski, Archie Brown ile birlikte maçın kahramanları oldular. Gollere imzalarını koydu.

"KADIKÖY ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİYDİ..."

En-Nesyri hükmetti forvete. Jhon Duran nasıl bir enerji ve hız olduğunu gösterdi. Talisca buz gibi oynadı, sahadaki panik havasını bitirdi. Her şeylerini verdiler sahada, istediklerini de beş golle aldılar. Böyle bir "son düdük", böyle bir ustalar geçidi, böyle bir inanmışlık ve dayanışma. Kadıköy eski günlerdeki gibiydi, tuttuğunu koparan…

BÜLENT TİMURLENK: En-Nesyri'nin yüreği kafası ve ayağı

Futbol tarihinde bir Hollanda gerçeği var, yazsan tuğla gibi kitap olur, futbol kültürlerinin dokusu da bizden çok daha sıkı örülmüş ama bir gerçek var bugünlerin futbol ekonomisinde Hollanda Ligi'nin üçüncüsü bir takımının bizim Süper Lig'de şampiyonluğa oynamasını bırakın, ilk 4 yapabilmesi bile şüpheli. Bu seviyede 3 önemli adamını yitirmiş Feyenoord'a ilk maçta bir de avans vermişsen işi ilk dakikadan sıkı tutacaksın.

"EN-NESYRI-DURAN İŞ BİRLİĞİ"

Üçlü defans ile dizilen Fenerbahçe'nin öndeki iki santrforuyla bağlantıyı uzun toplarla kurmaya çalıştığı ilk 15 dakikadan pozisyon çıkmazken, Mourinho'nun takımı esaslı bir önde prese de ilk kez 13. dakikada gitti. Rotterdam'da ikinci yarıda yaptıklarını 25'ten sonra yapmayı başladılar, oyunu aldılar ama İrfan Can'ın top oyundayken elle tutup serbest vuruş istediği pozisyon rakibe gol getiren pozisyon olunca yapılması gereken devrenin sonunda gol bulmaktı.. Fazlasını da yaptı Fenerbahçe, önce korner, sonra da En-Nesyri-Duran iş birliği…

"GECENİN EN İYİSİ EN-NESYRI OLDU"

Van Persie'nin pres gördüğünde kumdan kaleler gibi defansı çıkarken topu kaptırdığında Fred nefis bir plaseyle cezayı kesti. Bu gol o dakika tur kapısı demekti ama Mourinho'nun alışkanlığı: Skoru tutabilmek için takımı derine çekmek. 70'ten sonra takımı düşerken oyuncu değiştirmeyen Mourinho'yu "haklı" çıkartan dün gecenin en iyisi En-Nesyri oldu Kadıköy'de… İştahlı oyun ve tribün desteği turu getirdi. Mourinho memleketinin takımı Benfica'yı geçebilecek kadar bilgiye sahip. Gerisi final gibi iki 90 dakika…

MUSTAFA ÇULCU: Kovacs fabrika ayarına dönmüş

F.Bahçe ilk maçın 2. yarısında başlattığı yüksek tempo, iştahlı, baskılı ve coşkulu futbolu ilk dakikadan itibaren oynayınca Feyenoord neye uğradığını şaşırdı. Önde baskı her pozisyonda yapılan pres bu isteğe arzuya can dayanamazdı ki öyle de oldu. İrfan Can'ın bir anlık konsantrasyon kaybı sonucu durmayan oyunda topu ceza alanının dışında elle tutması ve sonrasında o serbest vuruştan yediği gol bu seviye oyunda kabul edilemez dikkatsizlikti!

"YÜZ İFADESİ 'BİZ BURDAN ÇIKAMAYIZ' DİYORDU"

Brown'un beraberlik golü sonrası ekran bir an Feyenoord'lu Lotomba'yı gösterdi, yüzündeki ifade; "Biz buradan çıkamayız, tur bileti alamayız" diyordu ve gelen goller bunu gösterdi. Yedikleri üçüncü golden sonra çok risk aldılar çok yüklendiler lakin Fenerbahçe göz kamaştıran akıl dolu futbolu ve farklı galibiyetle turu geçmeyi bildi.

"AYAKLARI YERDEN KESİLMİŞTİ"

41 yaşındaki İstvan Kovacs çok iyi kariyere sahip üst düzey bir hakem. Geçen sezon yönettiği Şampiyonlar Ligi finali ile ayakları yerden kesilmişti. Sonrasında Dünya Kulüpler Kupasında yönettiği PSG-Atletico Madrid maçında 2 VAR müdahalesi yedi ve hakemlik egosuyla A.Madrid'li Lenge'yi çift sarı karttan ihraç edince Collina kendisini bir maçla Amerika'dan eve gönderdi.

"VAR HAKEMİNE GÜVENMEK ZORUNDAYIZ"

Dün akşam gördük ki Kovacs fabrika ayarlarına dönmüş. En-Nesyri'nin golü çıplak gözle değil gibi gözükse de VAR'dan ofsayt çıktı. Teknolojiye ve tecrübeli VAR hakemi İtalyan Daniel Chiffi'ye güvenmek zorundayız. Fred'e yaptığı centilmenlik dışı eylemde Borges'e çıkan sarı yeterli, kırmızı olmaz.